Нефтетрейдер «Руссойл» разместит дебютный выпуск облигаций на 200 млн рублей

В июле АКРА присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом. Агентство объяснило это тем, что в портфеле компании около тысячи клиентов, а качество контрагентов оценивается на среднем уровне. Компания постепенно увеличивает экспортные поставки, обратили внимание эксперты: уже во второй половине 2023 г. около 25–30% объема продаж будет приходиться на экспорт в страны СНГ.