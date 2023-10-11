Нефтетрейдер «Руссойл» разместит дебютный выпуск облигаций на 200 млн рублей
Крупный поставщик нефтепродуктов ООО «Руссойл» 24 октября планирует разместить дебютный выпуск трехлетних облигаций объемом 200 млн руб. Об этом сообщила компания.
Номинал облигации равен 1000 руб. Погашение будет осуществляться частями: по 25% номинальной стоимости в даты окончания последних четырех купонных периодов (9-12).
Московская биржа зарегистрировала облигации серии БО-01 под номером 4B02-01-00112-L и включила их в третий уровень котировального списка, а также в сектор повышенного инвестиционного риска.
В июле АКРА присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом. Агентство объяснило это тем, что в портфеле компании около тысячи клиентов, а качество контрагентов оценивается на среднем уровне. Компания постепенно увеличивает экспортные поставки, обратили внимание эксперты: уже во второй половине 2023 г. около 25–30% объема продаж будет приходиться на экспорт в страны СНГ.
Агентство прогнозирует рост выручки от продажи нефтепродуктов на уровне инфляции. В 2022 г. компания создала резервы по сомнительным долгам в размере 241 млн руб. в связи с проблемами, возникшими с оплатой поставок двумя контрагентами, пишут эксперты. В 2023 г. ожидается доначисление резервов в размере 57 млн руб. При этом оценка долговой нагрузки определяется экспертами как низкая.
ООО «Руссойл» специализируется на оптовых поставках нефтепродуктов и предоставляет услуги мультимодальной логистики, в том числе в труднодоступных регионах России, а также осуществляет поставки нефтепродуктов в страны СНГ.
Ранее одна из крупнейших лизинговых компаний России «ГТЛК» объявила о выпуске облигаций для финансирования инвестпроекта по обновлению общественного транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 17 октября компания начнет размещение выпуска 7-летних облигаций серии 006Р-03.