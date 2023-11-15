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Инвестиции

Росимущество одобрило сплит акций «Транснефти»

Ведомости

Росимущество утвердило сплит акций «Транснефти». Компания планирует провести дробление бумаг с коэффициентом 100:1, следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации. 

Привилегированные акции «Транснефти» в 18:15 мск стоили 147 000 руб. – на 2,05% больше, чем на момент закрытия основной торговой сессии 14 ноября. Индекс Мосбиржи составлял 3220,7 пункта (+0,26%), нефтегазовый индекс – 9034,57 п. (+0,15%). С начала года котировки компании увеличились на 67,9%, бенчмарки – на 49,52% и 59,68% соответственно.

Всего у компании около 5,7 млн обыкновенных и 1,6 млн привилегированных акций. В результате сплита их количество увеличится до 569,4 млн и 155,4 млн бумаг соответственно. Стоимость «префов» после дробления может измениться до 1470 руб. «Обычек» нет в обращении на фондовом рынке.

Основным акционером компании является Росимущество, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Ведомство владеет 78,55% акций.

Совет директоров «Транснефти» рекомендовал акционерам одобрить сплит акций

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и член совета директоров «Транснефти» Кирилл Дмитриев месяц назад заявил, что государство поддержало идею дробления акций корпорации. Совет директоров рекомендовал акционерам компании одобрить сплит 18 сентября. 

Аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских ранее предположил, что дробление акций положительно повлияет на котировки бумаг и поможет раскрыть внутреннюю стоимость компании. По его словам, рост сдерживает высокая цена акции, которая служит барьером для покупок частными инвесторами, а они на данный момент обеспечивают 80% сделок на рынке акций. В этой ситуации дробление акций может выдвинуть бумагу в список наиболее популярных акций у инвесторов, отметил эксперт.

Из отчета «Транснефти» по РСБУ следует, что с января по сентябрь чистая прибыль выросла в годовом выражении в 4,2 раза до 190,55 млрд руб. Выручка увеличилась на 7,2% до 884 млрд руб., себестоимость – на 9,5% до 777,8 млрд руб. При этом коммерческие расходы снизились в три раза и составили 5,8 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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