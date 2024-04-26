«Артген биотех» увеличила чистую прибыль за год в восемь раз
«Артген биотех» опубликовала консолидированные результаты деятельности за 2023 г. по международным стандартами финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль компании за год увеличилась на 743,6% г/г до 194,7 млн руб.
Акции «Артген-биотех» в ходе торгов 26 апреля подорожали на 1,6% до 114,3%. К 13:51 мск бумаги стоили 113,6 руб. (+0,98%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 449,38 пункта (+0,28%).
Консолидированная выручка компании в отчетный период выросла на 20,4% и составила около 1,4 млрд руб.
Операционная прибыль группы выросла на 148,4% и составила 275,5 млн руб., операционная маржа - 20,13% против 9,76% в 2022 г. Показатель EBITDA увеличился на 116,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 299,1 млн руб.
В июле 2023 г. компания провела ребрендинг, изменив прежнее название Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) на «Артген биотех».
При поддержке экосистемы «Артген биотех» компания группы – Genetico в отчетный период провела публичное первичное предложение акций (IPO) на Московской бирже и привлекла 178,8 млн руб.
В конце 2023 г. совет директоров принял обновленную стратегию, согласно которой к 2026 г. компания планирует сформировать портфель из 10 препаратов-кандидатов для лечения генетических, возраст-зависимых, инфекционных и онкологических заболеваний, для последующего вывода на рынок пяти-шести препаратов.
По итогам 2022 г. «Артген биотех выплатила дивиденды в размере 1 руб. на обыкновенную акцию. Компания также утвердила новую дивидендную политику, согласно которой на выплату дивидендов планируется направлять от 40% до 60% чистой прибыли.