«Артген биотех» увеличила чистую прибыль за год в восемь раз

Операционная прибыль группы выросла на 148,4% и составила 275,5 млн руб., операционная маржа - 20,13% против 9,76% в 2022 г. Показатель EBITDA увеличился на 116,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 299,1 млн руб.