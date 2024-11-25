Globaltrans проведет байбэк ГДР в размере 15% капитала
Globaltrans Investment PLC. объявила о намерении тендерного предложения на Международной бирже Астаны (AIX) по цене $4,3 за глобальную депозитарную расписку (ГДР). Соответствующее объявление компания сделала на сайте.
Прием оферт начнется 27 ноября 2024 г. и, как ожидается, завершится 23 декабря 2024 г. Держатели, которые являются законными владельцами ГДР, соответствующих критериям выкупа, на назначенную дату могут подать предложение через инфраструктуру AIX. В выкупе могут принять участие только ГДР, которые учитываются через центральный депозитарий AIX.
Цена приобретения в ходе предложения установлена на уровне $4,3 за одну ГДР. Тендерное предложение распространяется на 26,7 млн ГДР, соответствующих критериям выкупа, что «приблизительно соответствует 15% акционерного капитала компании».
22 ноября компания заявила, что прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE). В компании также напомнили, что с 22 октября 2024 г. ее ГДР включены в официальный список ценных бумаг и допущены к торгам на AIX. 13 сентября Globaltrans объявила о реструктуризации листингов и созыве BOCA для утверждения тендерного предложения. В компании пояснили, что данный шаг позволит сохранить международный листинг ГДР и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров. Globaltrans также приняла решение о добровольном делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи, Мосбиржи и «СПБ биржи».