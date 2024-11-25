Globaltrans проведет байбэк ГДР в размере 15% капитала

22 ноября компания заявила, что прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE). В компании также напомнили, что с 22 октября 2024 г. ее ГДР включены в официальный список ценных бумаг и допущены к торгам на AIX. 13 сентября Globaltrans объявила о реструктуризации листингов и созыве BOCA для утверждения тендерного предложения. В компании пояснили, что данный шаг позволит сохранить международный листинг ГДР и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров. Globaltrans также приняла решение о добровольном делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи, Мосбиржи и «СПБ биржи».