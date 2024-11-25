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Globaltrans проведет байбэк ГДР в размере 15% капитала

Ведомости

Globaltrans Investment PLC. объявила о намерении тендерного предложения на Международной бирже Астаны (AIX) по цене $4,3 за глобальную депозитарную расписку (ГДР). Соответствующее объявление компания сделала на сайте.

Прием оферт начнется 27 ноября 2024 г. и, как ожидается, завершится 23 декабря 2024 г. Держатели, которые являются законными владельцами ГДР, соответствующих критериям выкупа, на назначенную дату могут подать предложение через инфраструктуру AIX. В выкупе могут принять участие только ГДР, которые учитываются через центральный депозитарий AIX.

Цена приобретения в ходе предложения установлена на уровне $4,3 за одну ГДР. Тендерное предложение распространяется на 26,7 млн ГДР, соответствующих критериям выкупа, что «приблизительно соответствует 15% акционерного капитала компании».

22 ноября компания заявила, что прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE). В компании также напомнили, что с 22 октября 2024 г. ее ГДР включены в официальный список ценных бумаг и допущены к торгам на AIX. 13 сентября Globaltrans объявила о реструктуризации листингов и созыве BOCA для утверждения тендерного предложения. В компании пояснили, что данный шаг позволит сохранить международный листинг ГДР и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров. Globaltrans также приняла решение о добровольном делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи, Мосбиржи и «СПБ биржи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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