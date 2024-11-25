Совет директоров «Займера» рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал
Совет директоров «Займера» рекомендовал направить на выплату дивидендов 100% чистой прибыли за III квартал 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
«Совет директоров ПАО МФК “Займер” рекомендует направить на выплату дивидендов 1,051 млрд руб.», – говорится в сообщении компании. В случае одобрения акционерами на одну обыкновенную акцию будут выплачены дивиденды в размере 10 руб. 51 коп.
Учитывая выплаченные ранее дивиденды за I и II кварталы текущего года, суммарный объем дивидендов за первые девять месяцев 2024 г. может составить 2,711 млрд руб., или 27 руб. 11 коп. за акцию. В свою очередь дивидендная доходность по текущему курсу акций компании за III квартал 2024 г. составит около 8%, за январь – сентябрь текущего года – около 21%.
В сообщении уточняется, что «Займер» проведет внеочередное собрание акционеров по вопросу объявления дивидендов 28 декабря 2024 г. Оно пройдет в форме заочного голосования. Лица, которые имеют право на участие в собрании, определятся по состоянию на 3 декабря.
Срок выплаты дивидендов не превышает 25 рабочих дней с момента составления реестра акционеров, имеющих право на их получение. В «Займере» напомнили, что дивидендная политика подразумевает ежеквартальные выплаты дивидендов акционерам в размере не менее 50% чистой прибыли за отчетный период.