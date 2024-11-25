Совет директоров «Займера» рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал

Учитывая выплаченные ранее дивиденды за I и II кварталы текущего года, суммарный объем дивидендов за первые девять месяцев 2024 г. может составить 2,711 млрд руб., или 27 руб. 11 коп. за акцию. В свою очередь дивидендная доходность по текущему курсу акций компании за III квартал 2024 г. составит около 8%, за январь – сентябрь текущего года – около 21%.