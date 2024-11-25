Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Совет директоров «Займера» рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал

Ведомости

Совет директоров «Займера» рекомендовал направить на выплату дивидендов 100% чистой прибыли за III квартал 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.

«Совет директоров ПАО МФК “Займер” рекомендует направить на выплату дивидендов 1,051 млрд руб.», – говорится в сообщении компании. В случае одобрения акционерами на одну обыкновенную акцию будут выплачены дивиденды в размере 10 руб. 51 коп.

Учитывая выплаченные ранее дивиденды за I и II кварталы текущего года, суммарный объем дивидендов за первые девять месяцев 2024 г. может составить 2,711 млрд руб., или 27 руб. 11 коп. за акцию. В свою очередь дивидендная доходность по текущему курсу акций компании за III квартал 2024 г. составит около 8%, за январь – сентябрь текущего года – около 21%.

В сообщении уточняется, что «Займер» проведет внеочередное собрание акционеров по вопросу объявления дивидендов 28 декабря 2024 г. Оно пройдет в форме заочного голосования. Лица, которые имеют право на участие в собрании, определятся по состоянию на 3 декабря.

Срок выплаты дивидендов не превышает 25 рабочих дней с момента составления реестра акционеров, имеющих право на их получение. В «Займере» напомнили, что дивидендная политика подразумевает ежеквартальные выплаты дивидендов акционерам в размере не менее 50% чистой прибыли за отчетный период.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных