Иван Соснин: «Хочется находить крупицы хорошего»

Соснину 34 года, но перед нами уже сложившийся автор с характерными особенностями поэтики. Магистральные темы его работ – взаимоотношения «далеких близких», сокрушительная и не всегда оправданная вера в добро и справедливость и, наконец, путешествия по родной стране. Все эти черты есть и в его новой картине – фэнтези «Легенды наших предков», в которой он окончательно вышагивает в сказку, экологическую разумеется.