Иван Соснин: «Хочется находить крупицы хорошего»

«Хочется находить крупицы хорошего»Режиссер доброго кино о своих фильмах, работе с именитыми актерами и ИИ
Соснину 34 года, но перед нами уже сложившийся автор с характерными особенностями поэтики. Магистральные темы его работ – взаимоотношения «далеких близких», сокрушительная и не всегда оправданная вера в добро и справедливость и, наконец, путешествия по родной стране. Все эти черты есть и в его новой картине – фэнтези «Легенды наших предков», в которой он окончательно вышагивает в сказку, экологическую разумеется.
В интервью «Ведомостям» режиссер рассказал, почему профессии металлурга предпочел киноиндустрию, а съемкам высокобюджетных сказок – реализацию собственных идей, а также поделился опытом кинопроизводства с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
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