Запретный кадр: какие фильмы ограничивали в России

Запретный кадр: какие фильмы ограничивали в РоссииПричинами становились нарушения прав несовершеннолетних, пропаганда экстремизма, нецензурная лексика и другое
Центральный райсуд Челябинска запретил распространение на территории РФ картины «Господин Никто против Путина», получившей «Оскар» как лучший документальный фильм. Какие еще ленты и почему сталкивались с ограничениями и трудностями в России – в подборке «Ведомостей».
«Господин Никто против Путина» (2025)
Датско-чешский документальный фильм, снятый россиянином Павлом Таланкиным (внесен в реестр иностранных агентов) и американским режиссером Дэвидом Боренштейном, рассказывает об изменениях в российской школе, произошедших после начала специальной военной операции на Украине. В основу ленты легли съемки в челябинском городе Карабаш, которые Таланкин, будучи педагогом, вел с 2022 по 2024 г. 15 марта картина получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».
18 марта Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека обратился в оргкомитет «Оскара» и ЮНЕСКО с жалобой на незаконное использование кадров с российскими детьми: их изображения включили в картину без согласия родителей. С иском о запрете показа фильма в суд обратилась прокуратура. По данным надзорного ведомства, он выражает негативное отношение к государственной власти.
«Сказка» (2022)
Режиссер Александр Сокуров представил экспериментальный художественный историко-фантастический фильм на фестивале в Локарно (Швейцария). Действие картины разворачивается в загробном мире, где маются ключевые политики XX в. – Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль. Они ведут разговоры не только о коммунизме, атеизме и имперских амбициях, но и о совместных попойках, женах и дочерях.
В России премьера так и не состоялась. По словам Сокурова, Минкультуры запретило показ фильма на закрытии фестиваля «КАРО.Арт», а 14 октября 2023 г. отказало ему в прокатном удостоверении по «иным причинам». Сам режиссер посчитал это решение цензурой.
«Смерть Сталина» (2017)
Действие картины, жанр которой британский режиссер Армандо Ианнуччи определил как сатирическая комедия, разворачивается после смерти советского лидера в 1953 г. Ее главные герои – Никита Хрущев, Лаврентий Берия, Георгий Жуков и остальные члены партийной верхушки – начинают борьбу за власть еще до официальных похорон вождя.
23 января 2018 г., за два дня до премьеры фильма в России, Минкультуры отозвало у компании «Вольгафильм» прокатное удостоверение. Этому предшествовала волна общественного возмущения, в том числе со стороны видных деятелей культуры, назвавших ленту «плевком в лицо» участникам Великой Отечественной войны. Официальная причина запрета – «выявление при публичной демонстрации фильма материалов, запрещенных законом». В отдельных столичных кинотеатрах показы прошли, несмотря на отзыв удостоверения.
«Номер 44» (2014)
Сюжет триллера шведского режиссера Даниэля Эспиносы основан на одноименном романе британского писателя Тома Роба Смита. Действие происходит в СССР в 1953 г., главный герой – воспитанник детского дома, который работает в органах госбезопасности. После того, как жена попадает в список «врагов народа», его понижают в должности и ссылают в провинциальный город Вольск. Там он выходит на след маньяка, на счету которого 44 детских убийства.
Решение об отзыве было принято компанией «Централ Партнершип», занимавшейся прокатом картины, после пресс-показа за день до премьеры, намеченной на 17 апреля 2015 г. Как заявил министр культуры Владимир Мединский, такие фильме не должны показывать в России «ни в год 70-летия Победы, ни когда бы то ни было еще».
«Россия 88» (2009)
Драма Павла Бардина основана на реальных неонацистских видео 2000-х и показывает группу московских скинхедов, снимающих нападения на мигрантов и выкладывающих их в интернет. Фильм снят в жанре мокьюментари (псевдодокументалистика), он сочетает архивные записи с постановочными сценами. Лента получила несколько наград, включая премию «Ника» в номинации «Открытие года».
Минкультуры сразу отказало Бардину в прокатном удостоверении, сославшись на пропаганду экстремизма. Позже фильм дважды пытались признать экстремистским через суд – в 2010 и 2016 гг. Во второй раз картину даже внесли в соответствующий перечень, однако впоследствии решение отменили: по данным прокуратуры, экстремистский характер носил только один фрагмент.
«Братство» (2019)
Военная драма Павла Лунгина о выводе советских войск из Афганистана, снятая по книге ветерана Владимира Колесникова «Пламя Баграма», вызвала острую дискуссию. Режиссера обвинили в искажении исторической правды и подрыве духовно-нравственных основ общества из-за сцен мародерства и убийства мирных жителей, а также выставлении солдат пьяницами.
По просьбе ветеранов президент Московского кинофестиваля Никита Михалков принял решение не показывать фильм Лунгина на закрытии смотра. Он назвал ленту «довольно средним, сотканным из клише произведением». Кроме того, под давлением общественности прокатчики перенесли премьеру, которая была запланирована на символическую дату – 9 Мая. Чтобы «снять общественное напряжение», Мединский посоветовал начать прокат несколькими днями позже. В результате картина не получила широкого распространения в кинотеатрах, ее кассовые сборы оказались низкими (48 млн руб. при бюджете в 270 млн руб.).
«Матильда» (2017)
Скандал вокруг исторической драмы Алексея Учителя, повествующей о предполагаемом романе Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, разгорелся уже во время съемок. В октябре 2016 г. активисты движения «Царский крест» обратились к депутату Госдумы Наталье Поклонской с просьбой провести проверку фильма, в котором они усмотрели «антироссийскую и антирелигиозную провокацию». По ее запросу Генпрокуратура проводила проверку фильма, но не выявила нарушений.
Весной 2017 г. произошла резкая эскалация конфликта: неизвестные попытались сжечь здание киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге, где находилась студия Учителя «РОК», а также сожгли два автомобиля у офиса адвоката режиссера. Кинотеатрам стали поступать угрозы с требованием отказаться от проката картины. В результате некоторые киносети решили не подвергать посетителей риску и не стали показывать ленту. При бюджете в 814 млн руб. он собрал только 513 млн руб.
«Левиафан» (2014)
Драма Андрея Звягинцева про автослесаря, который борется с коррумпированными властями за свой дом, попутно прикладываясь к бутылке, получила «Золотой глобус», но столкнулась с серьезными проблемами в России. Критики назвали фильм «русофобской поделкой», а депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов требовал вернуть бюджетные средства, потраченные на его съемки. Мединский заявил, что после просмотра у него остались противоречивые впечатления: министра поразили обилие нецензурной брани и алкоголя.
Изначально премьера в России была запланирована на ноябрь 2014 г., но ее перенесли на февраль 2015 г. Также из-за использования ненормативной лексики был отменен показ картины на Московском кинофестивале.