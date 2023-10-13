Фильм Александра Сокурова «Сказка» убрали из программы фестиваля «Каро.Арт»

В сентябре Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутской драмы «Айта» Степана Бурнашева. Это произошло после того, как Роскомнадзор выявил в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России» и потребовал удалить фильм из библиотек видеосервисов. В беседе с «Ведомостями» Бурнашев говорил о том, что «миссия фильма как раз в обратном – сплотить людей, показать недальновидность сепарации: «История как раз о том, что деление людей на «своих» и «чужих» может привести к трагедии».