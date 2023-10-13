Фильм Александра Сокурова «Сказка» убрали из программы фестиваля «Каро.Арт»Режиссер считает, что показ киноленты был запрещен Минкультуры
На кинофестивале «Каро.Арт» отменили показ фильма-закрытия «Сказка» Александра Сокурова. Сообщение об этом было размещено в официальном Telegram-канале режиссера «Остров Сокурова».
«Минкульт запретил показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале «Каро.Арт», – говорится в этом сообщении. – Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки. Предстоят большие проблемы в жизни – как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу... Очевидно, впереди отказ на выдачу «Сказке» прокатного удостоверения – цензурный запрет на показ фильма у меня на родине».
Представитель киносети «Каро», которая организует фестиваль, подтвердил «Ведомостям» отмену показа «Сказки», но от дальнейших комментариев отказался. «Ведомости» направили запрос в Минкультуры.
«Сказка» – фантасмагория о встрече правителей XX века (от Сталина до Черчилля) на том свете, снятая на стыке игрового, документального и анимационного кино. По мнению критиков, которые высоко оценили картину, «Сказка» продолжает сокуровскую «тетралогию власти». Цикл состоит из фильмов «Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст», снятых в период с 1999 по 2011 гг.
Премьера «Сказки» состоялась в августе 2022 г. на кинофестивале в Локарно (Швейцария). Фильм снят без финансовой поддержки Минкультуры. В России фильм не выходил в официальный кинопрокат. Информация о выдаче «Сказке» прокатного удостоверения в соответствующем реестре Минкультуры отсутствует.
Александр Сокуров – народный артист России, один из самых титулованных российских режиссеров. В частности, он один из четырех отечественных постановщиков, получивших «Золотого льва» в Венеции – наряду с Андреем Тарковским, Никитой Михалковым и Андреем Звягинцевым. Награду принес ему в 2011 г. фильм «Фауст». Сокуров также известен благодаря своей мастерской при Кабардино-Балкарском университете. Среди его учеников – Кантемир Балагов, Кира Коваленко, Владимир Битоков, Александр Золотухин и другие молодые режиссеры.
Отмена показа «Сказки» – уже не первая за последнее время. Так, в августе в московском Музее истории ГУЛАГа были отменены сеансы фильмов о сталинских репрессиях «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова и «За нас с вами» Андрея Смирнова.
В сентябре Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутской драмы «Айта» Степана Бурнашева. Это произошло после того, как Роскомнадзор выявил в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России» и потребовал удалить фильм из библиотек видеосервисов. В беседе с «Ведомостями» Бурнашев говорил о том, что «миссия фильма как раз в обратном – сплотить людей, показать недальновидность сепарации: «История как раз о том, что деление людей на «своих» и «чужих» может привести к трагедии».