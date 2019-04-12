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Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая

Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС. По итогам обсуждения было принято решение выдать прокатное удостоверение картине, но сроки ее показа перенести с 9 мая на другую дату. Она будет определена в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе Министерства культуры. Сам Лунгин на обсуждении фильма заявил, что готов перенести премьеру на 10 или 12 мая. «Если это действительно такая символичная дата (9 мая), я не хочу прорываться туда лбом», – цитирует режиссера агентство.

Фильм «Братство» рассказывает историю операции 1988 г. по выводу 108-й мотострелковой дивизии к перевалу Саланг. Минкульт проводил закрытый показ «Братства» по просьбе членов Совета Федерации, тогда фильм посмотрели не только сенаторы, но и ветераны. После показа сенатор Игорь Морозов заявил на заседании Совета Федерации, что фильм якобы искажает исторические события и обижает ветеранов афганской кампании. Лунгин в разговоре с корреспондентом «Говорит Москва» назвал все претензии к фильму мракобесием.

Директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова 8 апреля объявила, что фильм получил прокатное удостоверение с датой 9 мая. Но прокатчик фильма в России – WDSSPR (совместная прокатная компания Disney и Sony Pictures) – удостоверение о прокате так и не получил. Позже замминистра культуры Павел Степанов опроверг слова Любимовой.