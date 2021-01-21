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NTechLab будет помогать искать без вести пропавших

К сервису уже подключены базы поискового отряда «Лиза алерт»
Павел Клевошин

К сервису подключены базы поискового отряда «Лиза алерт» /Артем Геодакян / ТАСС

Компания NTechLab (входит в ГК «Ростех») разработала новую систему поиска и идентификации пропавших: фотографии обнаруженных людей можно загрузить на Telegram-канал, где алгоритм за несколько секунд проверит, не находится ли человек в розыске. О новом сервисе «Ведомостям» рассказал представитель NTechLab, уточнив, что на данный момент к сервису подключены все региональные базы поискового отряда «Лиза алерт» (в дальнейшем компания планирует подключить к сервису по поиску людей поисковые базы других волонтерских объединений России и СНГ). NTechLab разрабатывает технологии идентификации и аналитики изображений с камер наблюдения.

Сервис работает так: если пользователь видит на улице нуждающегося в помощи человека, он может сфотографировать его и отправить фото в Telegram-бот (@AlertNtechLabBot), либо зайти на сайт проекта (lizaalert.ntechlab.ru, начнет работать 22 января). После этого сервис на основе алгоритма распознавания лиц NTechLab проверит, есть ли в базе «Лиза алерт» объявление о поиске этого человека, опубликованное его родственниками, объяснил представитель компании. В случае совпадения сервис выдаст информацию из базы поискового отряда (обычно включает ФИО пропавшего и сведения о том, где его видели в последний раз и во что он был одет) и предложит связаться с организацией. Если совпадения не найдено, сервис объяснит, с кем стоит связаться, чтобы человеку оказали необходимую помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных