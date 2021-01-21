NTechLab будет помогать искать без вести пропавших

Сервис работает так: если пользователь видит на улице нуждающегося в помощи человека, он может сфотографировать его и отправить фото в Telegram-бот (@AlertNtechLabBot), либо зайти на сайт проекта (lizaalert.ntechlab.ru, начнет работать 22 января). После этого сервис на основе алгоритма распознавания лиц NTechLab проверит, есть ли в базе «Лиза алерт» объявление о поиске этого человека, опубликованное его родственниками, объяснил представитель компании. В случае совпадения сервис выдаст информацию из базы поискового отряда (обычно включает ФИО пропавшего и сведения о том, где его видели в последний раз и во что он был одет) и предложит связаться с организацией. Если совпадения не найдено, сервис объяснит, с кем стоит связаться, чтобы человеку оказали необходимую помощь.