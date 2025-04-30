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«Легенды наших предков»: держаться корней

1 мая в прокат выходит семейное фэнтези от режиссера роуд-муви «Далекие близкие» и сериала «Юг»
Лариса Малюкова , кинокритик

Екатеринбургский журналист Антон (Александр Яценко, известен по фильмам «Аритмия», «Праведник») уговаривает 12-летнюю дочь Миру (Александра Бабаскина, сериалы «Лихие», «Любопытная Варвара») отправиться на стареньком авто в поездку по Уралу – спасать от забвения волшебных существ из местных древних преданий. Об этом его умоляет нежданно-негаданно явившийся в Екатеринбург лохматый владыка леса Нюлэсмурт (Антон Кузнецов, сериалы «ЮЗЗЗ», «Юг»). Хранитель древних традиций – неуместный в городе гигант – надоедает и раздражает своей навязчивостью Антона, стократным «Помоги нам!».

Антон даже к психотерапевту обращается за помощью. Причем доктора, восстанавливающего душевное равновесие, сыграл режиссер и драматург Николай Коляда – ключевая фигура современной уральской культуры. Его карнавальный театр-дом в Екатеринбурге тоже приращен к месту: восстанавливает утраченные связи с древним скоморошьим духом уличного, площадного зрелища.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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