«Легенды наших предков»: держаться корней

«Легенды наших предков»: держаться корней1 мая в прокат выходит семейное фэнтези от режиссера роуд-муви «Далекие близкие» и сериала «Юг»
Екатеринбургский журналист Антон (Александр Яценко, известен по фильмам «Аритмия», «Праведник») уговаривает 12-летнюю дочь Миру (Александра Бабаскина, сериалы «Лихие», «Любопытная Варвара») отправиться на стареньком авто в поездку по Уралу – спасать от забвения волшебных существ из местных древних преданий. Об этом его умоляет нежданно-негаданно явившийся в Екатеринбург лохматый владыка леса Нюлэсмурт (Антон Кузнецов, сериалы «ЮЗЗЗ», «Юг»). Хранитель древних традиций – неуместный в городе гигант – надоедает и раздражает своей навязчивостью Антона, стократным «Помоги нам!».
Антон даже к психотерапевту обращается за помощью. Причем доктора, восстанавливающего душевное равновесие, сыграл режиссер и драматург Николай Коляда – ключевая фигура современной уральской культуры. Его карнавальный театр-дом в Екатеринбурге тоже приращен к месту: восстанавливает утраченные связи с древним скоморошьим духом уличного, площадного зрелища.