«Легенды наших предков»: держаться корней

Екатеринбургский журналист Антон (Александр Яценко, известен по фильмам «Аритмия», «Праведник») уговаривает 12-летнюю дочь Миру (Александра Бабаскина, сериалы «Лихие», «Любопытная Варвара») отправиться на стареньком авто в поездку по Уралу – спасать от забвения волшебных существ из местных древних преданий. Об этом его умоляет нежданно-негаданно явившийся в Екатеринбург лохматый владыка леса Нюлэсмурт (Антон Кузнецов, сериалы «ЮЗЗЗ», «Юг»). Хранитель древних традиций – неуместный в городе гигант – надоедает и раздражает своей навязчивостью Антона, стократным «Помоги нам!».