Путин анонсировал карьерный конкурс для школьников за 1 млрд рублей
В ближайшее время правительство издаст постановление о проведении трехэтапного конкурса для учеников 6-10 классов, сказал президент Владимир Путин на встрече с победителями форума «Наставник» в среду. Стоимость конкурса президент оценил в 1 млрд руб., эти деньги будут найдены, сказал он. Это будет конкурс ранней профессиональной ориентации, на первом этапе к его участию будут привлечены 100 000 школьников, оператором конкурса станет WorldSkills, уточнил Путин.
Ранее администрация президента по поручению Путина провела кадровый конкурс «Лидеры России», на котором искали лучших управленцев. С финалистами этого конкурса президент встретился в начале этой недели. Форум «Наставник» с участием 13 000 лучших наставников в различных отраслях экономики и социальной сферы состоялся также по поручению Путина в Москве 13-15 февраля. «Мы хотели приподнять значение наставничества», — объяснил смысл форума в среду Путин.