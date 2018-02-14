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Черноморский флот опроверг опасное сближение своего судна с кораблем Великобритании

Российский Черноморский флот (ЧФ) опроверг сообщение об опасном сближении в проливе Босфор вспомогательного судна ЧФ «Кызыл-60» с разведывательным кораблем ВМС Великобритании HMS Enterprise.

«Никаких опасных маневров, связанных с пересечением встречных курсов "Кызыла-60" и "Энтерпрайза", не было», - сообщил в среду начальник пресс-службы ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

В среду британские СМИ написали об инциденте в Босфоре. По версии Daily Star, российское судно, возвращавшееся с базы Тартус в Сирии, прошло в нескольких метрах от британского корабля, возвращавшегося с совместного патрулирования в Черном море с кораблями ВМС Турции и Румынии. Имеющиеся фото не позволяют говорить, что инцидент имел место в реальности.

«Данная информация не соответствует действительности», - сказал Трухачев. По его словам, 14 февраля в 9.35 мск в центральной части пролива Босфор вспомогательное судно ЧФ «Кызыл-60», следовавшее из Средиземного в Черное море, и корабль ВМС Великобритании «Энтерпрайз» разошлись в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 м). Для данного участка проливной зоны это является «абсолютной нормой для всех участников судоходства», отметил представитель пресс-службы.

«Кызыл-60» - сухогруз китайской постройки (1996 г.), включенный в состав ЧФ в 2015 г. как судно снабжения для «Сирийского экспресса». Водоизмещение 4500 т, порт приписки - Севастополь. HMS Enterprise - сравнительно новый (включен в состав флота в 2003 г.) разведывательный и гидрографический корабль водоизмещением 3600 т. Точный состав разведывательных средств не раскрывается.