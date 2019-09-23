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Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения о климате от 2015 г. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами.

Медведев назвал участие в этом соглашении важным для России. Он пояснил, что изменение климата угрожает экологическому балансу, повышает риски для развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства. «Ну и самое главное – это угроза безопасности людям, которые живут у нас в условиях вечной мерзлоты, а также повышения количества стихийных бедствий», – сказал премьер (цитата по ТАСС).

Накануне, 22 сентября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Путин спустя три с половиной года решил ратифицировать Парижское соглашение. Агентство уточняло, что соглашение, скорее всего, утвердят распоряжением правительства, а не путем принятия соответствующего закона в парламенте. Это не позволит депутатам Госдумы оспорить позицию Кремля, поясняли источники.

Соглашение о борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Его подписали представители 194 стран, в том числе и России. Ратификация предполагает придание документу юридической силы. Правительства договорились удерживать прирост глобальной средней температуры намного ниже 2°С и постараться ограничить ее рост до 1,5°С. Согласно соглашению, их усилия в первую очередь будут направлены на сокращение выбросов парниковых газов.