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СКР раскрыл обстоятельства убийства Михаила Круга

Следственный комитет России (СКР) установил обстоятельства убийства певца Михаила Круга, совершенного 17 лет назад в Твери. Об этом говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что вечером 30 июня 2002 г. в дом Круга, находящийся в поселке Мамулино областного центра, проникли двое мужчин с целью ограбления. «Один из них совершил убийство певца», – утверждается в сообщении. По горячим следам раскрыть преступление не удалось из-за отсутствия непосредственных свидетелей и малого количества улик, пояснили в СКР. Следствием отрабатывались различные версии произошедшего, были проверены все, с кем общался Круг.

Во время работы над установлением причастных к убийству в поле зрения правоохранительных органов попали члены банды «Тверские волки», которые в 2002 г. совершали преступления на территории Твери и Тверской области. «В том числе проверялся член указанной банды Александр Агеев», – отмечается в сообщении СКР. Агеев отрицал вину, прямых доказательств его причастности к убийству на тот момент не было. В 2019 г. следствию удалось получить дополнительную информацию об обстоятельствах совершения преступления, в связи с этим следствие по делу было возобновлено. Для проверки полученной информации из колоний были этапированы Агеев и и другой член банды Александр Осипов. Оба ранее были осуждены к пожизненному лишению свободы за заказные убийства.

Агеев признался, что он и еще один член банды Дмитрий Веселов совершили нападение на дом Круга, убивать певца они не планировали. «Нападение было совершено по указанию криминального авторитета Твери, известного в определенных кругах как «Лом», погибшего в 2006 г.», – сообщает СКР. Как рассказал Агеев, вместе с Веселовым они собирались проникнуть в дом Круга в тот момент, когда, по их данным, в нем никого не должно было быть. Агеев и Веселов должны были похитить антиквариат и ценности. Заказчик считал, что Круг после кражи должен был бы обратиться к нему за помощью. После возврата похищенного заказчик рассчитывал получать с певца часть гонораров от концертной деятельности, рассказал Агеев. Однако Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. «Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие», – говорится в сообщении СКР. На пути Веселова внезапно возник певец и тот выстрелил в него два раза из пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм. После этого Веселов и Агеев скрылись с места преступления.

По информации следствия, Веселова в марте 2003 г. убил другой участник банды «Тверские волки» Александр Осипов, отбывающий сейчас наказание в виде пожизненного лишения свободы. Осипов рассказал следователям, что убил Веселова из мести за гибель Круга. Осипов был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества. Из-за смерти Веселова следствие приняло решение прекратить расследование уголовного дела.