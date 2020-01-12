СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

По словам собеседника газеты, убийство с целью ограбления совершили «жители ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающиеся совершением тяжких преступлений в этом регионе». Он назвал их «группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали...выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру». После отказа журналистов, по словам Краснова, расстреляли.