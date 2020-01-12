СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления
Российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) убили, чтобы ограбить. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.
По словам собеседника газеты, убийство с целью ограбления совершили «жители ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающиеся совершением тяжких преступлений в этом регионе». Он назвал их «группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали...выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру». После отказа журналистов, по словам Краснова, расстреляли.
В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Они готовили документальный фильм о работе частной военной компании «Вагнер» по заказу медиа-проекта «Центр управления расследованиями» Михаила Ходорковского.
В августе 2018 г. Ходорковский закрыл Центр управления расследованиями и нанял расследовательскую команду, которая должна была заняться поисками убийц. 30 июля прошлого года другой проект Ходорковского – центр «Досье» – сообщил итоги своего расследования трагедии в ЦАР, где привел доказательства, что убийство журналистов было спланировано заранее.