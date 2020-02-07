Белый дом объявил о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»

6 декабря 2019 г. саудовский военный Мухаммед аш-Шамрани открыл огонь по морякам на военной базе во Флориде. Три человека погибли, еще восемь пострадали. Сам нападавший был убит. Ответственность за это нападение тогда взяла на себя «Аль-Каида на Аравийском полуострове», которую возглавлял ар-Рими.