Бывший вице-премьер Гордеев станет заместителем председателя Госдумы

Гордеев занимал пост вице-премьера с мая 2018 г. до отставки правительства в январе текущего года. До этого он в разные годы был министром сельского хозяйства и продовольствия в правительстве Владимира Путина, председателем совета директоров «Росагролизинга», возглавлял наблюдательный совет Россельхозбанка, работал в администрации президента, занимал должность полпреда в Центральном федеральном округе.