Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram

Впервые аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы в декабре 2017 г., тогда глава Чечни отметил, что не будет восстанавливать их. После блокировки Кадырова в Facebook туристическая компания Creole Travel присвоила адрес аккаунта, сообщал «Коммерсантъ». Позднее власти Чечни восстановили контроль над страницей, переименовали ее в «Чеченская республика» и перестали ее вести. Сам Кадыров с 2018 г. использовал другие аккаунты Instagram – @za_kadyrov_95, @kadyrov._95. Аккаунт @kadyrov_95, заблокированный в 2017 г., был временно разблокирован в ноябре 2018 г. Facebook объяснила изданию BuzzFeed, что это было сделано по ошибке, и снова заблокировала аккаунт.