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Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram

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Страница главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram стала недоступна. Компания Facebook, которой принадлежит Instagram, подтвердила «Интерфаксу» блокировку учетной записи. Facebook как американская компания должна следовать санкционному законодательству страны, поэтому аккаунты лица, находящегося под санкциями США, были заблокированы, передает агентство заявление компании.

Впервые аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы в декабре 2017 г., тогда глава Чечни отметил, что не будет восстанавливать их. После блокировки Кадырова в Facebook туристическая компания Creole Travel присвоила адрес аккаунта, сообщал «Коммерсантъ». Позднее власти Чечни восстановили контроль над страницей, переименовали ее в «Чеченская республика» и перестали ее вести. Сам Кадыров с 2018 г. использовал другие аккаунты Instagram – @za_kadyrov_95, @kadyrov._95. Аккаунт @kadyrov_95, заблокированный в 2017 г., был временно разблокирован в ноябре 2018 г. Facebook объяснила изданию BuzzFeed, что это было сделано по ошибке, и снова заблокировала аккаунт.

Минфин США ввел санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 г. Он попал в «список Магнитского», закон о котором был принят в декабре 2012 г.  Закон о санкциях против лиц, причастных к гибели аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, был принят в 2012 г., список регулярно пополняется. В санкционный список также входит председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин и другие россияне, причастные к нарушению нправ человека в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных