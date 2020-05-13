Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram
Страница главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram стала недоступна. Компания Facebook, которой принадлежит Instagram, подтвердила «Интерфаксу» блокировку учетной записи. Facebook как американская компания должна следовать санкционному законодательству страны, поэтому аккаунты лица, находящегося под санкциями США, были заблокированы, передает агентство заявление компании.
Впервые аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы в декабре 2017 г., тогда глава Чечни отметил, что не будет восстанавливать их. После блокировки Кадырова в Facebook туристическая компания Creole Travel присвоила адрес аккаунта, сообщал «Коммерсантъ». Позднее власти Чечни восстановили контроль над страницей, переименовали ее в «Чеченская республика» и перестали ее вести. Сам Кадыров с 2018 г. использовал другие аккаунты Instagram – @za_kadyrov_95, @kadyrov._95. Аккаунт @kadyrov_95, заблокированный в 2017 г., был временно разблокирован в ноябре 2018 г. Facebook объяснила изданию BuzzFeed, что это было сделано по ошибке, и снова заблокировала аккаунт.
Минфин США ввел санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 г. Он попал в «список Магнитского», закон о котором был принят в декабре 2012 г. Закон о санкциях против лиц, причастных к гибели аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, был принят в 2012 г., список регулярно пополняется. В санкционный список также входит председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин и другие россияне, причастные к нарушению нправ человека в России.