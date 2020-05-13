Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах

Депутаты также приняли во втором и третьем чтении закон о проведении в Москве электронное голосование. Оно впервые было опробовано на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 г. Закон допускает проведение выборов всех уровней по тому же формату в 2020-2021 гг. в одном или нескольких избирательных округах Москвы.