Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах
Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который позволяет проводить референдумы и выборы всех уровней с использованием дистанционного голосования. За поправки проголосовал 251 депутат, против – 79, один воздержался.
Изменения в законы «Об основных гарантиях избирательных прав...» и «О выборах депутатов Государственной думы» ранее одобрил думский комитет по контролю и регламенту. Поправки допускают проведение голосований через интернет, с использованием портала «Госуслуги», а также по почте. Ранее для проведения дистанционных голосований требовалось принимать отдельные акты. Новые правила не распространяются на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, пояснил «Интерфаксу» соавтор поправок Дмитрий Вяткин — оно регламентируется отдельным законом.
Депутаты также приняли во втором и третьем чтении закон о проведении в Москве электронное голосование. Оно впервые было опробовано на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 г. Закон допускает проведение выборов всех уровней по тому же формату в 2020-2021 гг. в одном или нескольких избирательных округах Москвы.