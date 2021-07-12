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В США призвали избегать насилия в отношении протестующих на Кубе

Ведомости

Соединенные Штаты поддерживают свободу мнения и собраний на Кубе и осуждают насилие в отношении протестующих, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в своем аккаунте в Twitter.

«США поддерживают свободу выражения мнений и собраний на всей Кубе и решительно осуждают любое насилие или нападения на мирных протестующих, которые осуществляют свои права», — отметил Салливан.

В воскресенье на Кубе прошли многолюдные акции протеста. Протестующие вышли на улицы из-за экономического кризиса, перебоев в поставке электричества и продуктов. Участники митингов также считают, что система здравоохранения страны не может справиться с пандемией коронавируса.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям в ходе протестов. На государственном телеканале Кубы вместо акций протеста показали митинги за коммунистов. Министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья опубликовал в Twitter видео демонстрации в Гаване, заявив о «мобилизации народа против кампании империализма против Кубы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных