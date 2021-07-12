В США призвали избегать насилия в отношении протестующих на Кубе
Соединенные Штаты поддерживают свободу мнения и собраний на Кубе и осуждают насилие в отношении протестующих, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в своем аккаунте в Twitter.
«США поддерживают свободу выражения мнений и собраний на всей Кубе и решительно осуждают любое насилие или нападения на мирных протестующих, которые осуществляют свои права», — отметил Салливан.
В воскресенье на Кубе прошли многолюдные акции протеста. Протестующие вышли на улицы из-за экономического кризиса, перебоев в поставке электричества и продуктов. Участники митингов также считают, что система здравоохранения страны не может справиться с пандемией коронавируса.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям в ходе протестов. На государственном телеканале Кубы вместо акций протеста показали митинги за коммунистов. Министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья опубликовал в Twitter видео демонстрации в Гаване, заявив о «мобилизации народа против кампании империализма против Кубы».