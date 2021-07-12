В США призвали избегать насилия в отношении протестующих на Кубе

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям в ходе протестов. На государственном телеканале Кубы вместо акций протеста показали митинги за коммунистов. Министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья опубликовал в Twitter видео демонстрации в Гаване, заявив о «мобилизации народа против кампании империализма против Кубы».