Постпред России при ООН покинул заседание Совбеза перед выступлением Украины

Постпред РФ попросил американскую сторону предоставить «хоть какие-то доказательства», подтверждающие приписываемые России планы напасть на Украину. Он также подверг сомнению цифру в 100 000 военнослужащих, которые, как утверждали на Западе, сосредоточены на российско-украинской границе. Он добавил, что российское вторжение на территорию республики невозможно, однако Москва не исключает провокаций со стороны Киева в отношении непризнанных Донецкой и Луганской республик.