Постпред России при ООН покинул заседание Совбеза перед выступлением Украины
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя покинул заседание Совета Безопасности организации по ситуации на Украине перед выступлением представителя республики, сославшись на запланированную ранее встречу с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.
«Прошу не воспринимать это в качестве демарша. Я должен покинуть эту встречу из-за запланированной ранее встречи с генеральным секретарем по вопросу нашего председательства», — приводит ТАСС слова дипломата. Отмечается, что после ухода Небензи началось выступление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы. РФ далее представляет первый заместитель Небензи Дмитрий Полянский.
Перед началом инициированного США заседания Небензя призвал членов Совбеза «проявить принципиальность и не дать использовать трибуну Совбеза для реализации пропагандистских установок наших западных коллег». Однако в ходе процедурного голосования за проведение встречи выступили 10 стран. Представители России и Китая выступили против, еще три страны воздержались.
Во время заседания постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что западные страны не хотят конфронтации, но будут действовать «решительно, быстро и единодушно», если российские войска вторгнутся на Украину.
Постпред РФ попросил американскую сторону предоставить «хоть какие-то доказательства», подтверждающие приписываемые России планы напасть на Украину. Он также подверг сомнению цифру в 100 000 военнослужащих, которые, как утверждали на Западе, сосредоточены на российско-украинской границе. Он добавил, что российское вторжение на территорию республики невозможно, однако Москва не исключает провокаций со стороны Киева в отношении непризнанных Донецкой и Луганской республик.