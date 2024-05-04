Министр обороны Литвы: НАТО недооценило способность России адаптироваться
НАТО недооценило способность российских властей адаптироваться к ситуации, союзникам предстоит многое изменить в работе альянса, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время обсуждения саммита блока, который пройдет в июле.
Министр подчеркнул, что отправной точкой нового саммита должна стать «российская военная угроза», пишет LRT.
Такая недооценка, по словам главы оборонного ведомства, возникла из-за того, что США и Европа в попытке «понять противника» применяли западный подход и критерии в оценке российской стратегии. Кащюнас считает, что распоряжение РФ своим собственным мобилизационным потенциалом делает ее «одним из самых опасных противников, которым альянсу предстоит противостоять в самое ближайшее время». В связи с этой и другими угрозами, отметил он, странам-союзникам предстоит многое изменить в работе НАТО.
По мнению литовского министра, на «восточном фланге» настал этап построения более гибкой системы реагирования и сдерживания, которая требует выделения большего числа полномочий региональным силам альянса. Увеличение расходов на оборону на 2% он назвал «нижним пределом» и предупредил, что государствам НАТО придется серьезно модернизировать и усилить свои ВПК. Кроме того, министр призвал решить вопрос о членстве Украины в альянсе.
Ранее ряд зарубежных политиков заявляли о возможном прямом столкновении НАТО и РФ в случае проигрыша Украины. В декабре 2023 г. такой сценарий допускал президент США Джо Байден. Позже аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла слова Остина безумием.
Выступая в Гостином дворе в марте, президент России Владимир Путин выразил мнение, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован. В конце апреля газета The Wall Street Journal писала, что специалисты по планированию НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в соседнюю страну – члена альянса в ближайшем будущем.