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Министр обороны Литвы: НАТО недооценило способность России адаптироваться

Ведомости

НАТО недооценило способность российских властей адаптироваться к ситуации, союзникам предстоит многое изменить в работе альянса, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время обсуждения саммита блока, который пройдет в июле.

Министр подчеркнул, что отправной точкой нового саммита должна стать «российская военная угроза», пишет LRT.

Такая недооценка, по словам главы оборонного ведомства, возникла из-за того, что США и Европа в попытке «понять противника» применяли западный подход и критерии в оценке российской стратегии. Кащюнас считает, что распоряжение РФ своим собственным мобилизационным потенциалом делает ее «одним из самых опасных противников, которым альянсу предстоит противостоять в самое ближайшее время». В связи с этой и другими угрозами, отметил он, странам-союзникам предстоит многое изменить в работе НАТО.

По мнению литовского министра, на «восточном фланге» настал этап построения более гибкой системы реагирования и сдерживания, которая требует выделения большего числа полномочий региональным силам альянса. Увеличение расходов на оборону на 2% он назвал «нижним пределом» и предупредил, что государствам НАТО придется серьезно модернизировать и усилить свои ВПК. Кроме того, министр призвал решить вопрос о членстве Украины в альянсе.

Ранее ряд зарубежных политиков заявляли о возможном прямом столкновении НАТО и РФ в случае проигрыша Украины. В декабре 2023 г. такой сценарий допускал президент США Джо Байден. Позже аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла слова Остина безумием.

Выступая в Гостином дворе в марте, президент России Владимир Путин выразил мнение, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован. В конце апреля газета The Wall Street Journal писала, что специалисты по планированию НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в соседнюю страну – члена альянса в ближайшем будущем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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