Министр обороны Литвы: НАТО недооценило способность России адаптироваться

Такая недооценка, по словам главы оборонного ведомства, возникла из-за того, что США и Европа в попытке «понять противника» применяли западный подход и критерии в оценке российской стратегии. Кащюнас считает, что распоряжение РФ своим собственным мобилизационным потенциалом делает ее «одним из самых опасных противников, которым альянсу предстоит противостоять в самое ближайшее время». В связи с этой и другими угрозами, отметил он, странам-союзникам предстоит многое изменить в работе НАТО.