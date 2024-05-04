Кабмин утвердил создание комиссий по противодействию нелегальной занятости
Правительство России утвердило положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов по противодействию нелегальной занятости. Это следует из опубликованного постановления кабмина.
«<...> правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», – говорится в документе.
Региональные правительства в трехмесячный срок должны образовать такие комиссии, утвердить их составы и сформировать рабочие группы на муниципальном уровне. Минтруда поручен мониторинг выполнения постановления. В качестве задач комиссий указаны координация взаимодействия органов по вопросу нелегальной занятости, мониторинг результатов работы по противодействию ей и др.
В октябре 2023 г. «Известия» со ссылкой на доклад Минтруда сообщали, что министерство в 2022 г. выявило 663 882 россиян, которые были заняты в теневом секторе экономики.