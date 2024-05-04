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Кабмин утвердил создание комиссий по противодействию нелегальной занятости

Ведомости

Правительство России утвердило положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов по противодействию нелегальной занятости. Это следует из опубликованного постановления кабмина.

«<...> правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», – говорится в документе.

Региональные правительства в трехмесячный срок должны образовать такие комиссии, утвердить их составы и сформировать рабочие группы на муниципальном уровне. Минтруда поручен мониторинг выполнения постановления. В качестве задач комиссий указаны координация взаимодействия органов по вопросу нелегальной занятости, мониторинг результатов работы по противодействию ей и др.

В октябре 2023 г. «Известия» со ссылкой на доклад Минтруда сообщали, что министерство в 2022 г. выявило 663 882 россиян, которые были заняты в теневом секторе экономики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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