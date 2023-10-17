Минтруд обнаружил более 663 000 неформально работающих россиян
Минтруд выявил 663 882 россиян, которые в прошлом году были заняты в теневом секторе экономики. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.
Для решения проблемы Минтруд планирует разработать различные варианты, которые побудят компании снизить количество неформальных трудовых отношений. Уточняется, что такие стимулы будут в первую очередь направлены на компании в отраслях с высоким риском теневого трудоустройства – торговля, ресторанный и гостиничный бизнес, а также строительство и др.
Для ускорения процесса легализации трудовых отношений в России авторы доклада предлагают ввести законодательные определения теневой и платформенной занятости, а также вести общедоступный реестр работодателей, у которых однажды были зафиксированы факты нелегального трудоустройства.
По словам замдиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) и директора Центра регуляторной политики Екатерины Папченковой, под платформенной занятостью, как правило, понимают исполнение разовых работ для разных заказчиков, в этом случае исполнители чаще всего платят налог на профессиональный доход и оформлены как самозанятые. По данным Росстата, за I квартал 2023 г. почти 5 млн россиян были оформлены таким образом.
Неофициальное оформление сотрудников на работу может быть способом компаний снизить издержки на фоне роста стоимости заемных средств для бизнеса, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
По данным Росстата, в июле уровень безработицы составил рекордно низкие 3%. Численность безработных насчитывала 2,3 млн человек, а количество зарегистрированных безработных (то есть тех, кто обратился в службу занятости), составило в первом полугодии 2023 г. около 509 000 человек. Среди них выросла доля людей старше 50 лет (с 27,4 до 30,5%) и тех, кто находится в официальном статусе безработного от одного до восьми месяцев (с 68,7 до 70,1%). Увеличение последней категории связано с ухудшением качественного состава безработных по образованию и профессионально-квалификационным характеристикам.