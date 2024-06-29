Неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Сербии
Сотрудник полиции был ранен из арбалета у посольства Израиля в Сербии, нападавший ликвидирован. Об этом сообщил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.
Инцидент произошел около 11:00 по местному времени (12:00 мск). По словам Дачича, полицейский получил ранение в шею, когда «находился на службе безопасности посольства Израиля». Он применил против нападавшего оружие, и последний скончался. Сотрудник правоохранительных органов доставлен в больницу для операции по извлечению из шеи стрелы.
«Все обстоятельства нападения и возможные мотивы изучаются», – заявил Дачич.
В МИД Израиля сообщили, что пострадавших среди сотрудников посольства нет, консульство закрыто. Произошедшее в министерстве назвали попыткой теракта. Обстоятельства происшествия выясняются.