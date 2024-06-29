Неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Сербии

Инцидент произошел около 11:00 по местному времени (12:00 мск). По словам Дачича, полицейский получил ранение в шею, когда «находился на службе безопасности посольства Израиля». Он применил против нападавшего оружие, и последний скончался. Сотрудник правоохранительных органов доставлен в больницу для операции по извлечению из шеи стрелы.