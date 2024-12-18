Песков: российские власти делают все для минимизации последствий санкций
Власти России внимательно анализируют новые пакеты антироссийских санкций и делают все для минимизации их последствий. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение Евросоюзом (ЕС) 15-го пакета ограничительных мер.
«Вы видите, что на протяжении почти трех лет этого санкционного марафона в итоге мы имеем фактически стагнацию в Европе и достаточно высокий для нас темп развития нашей экономики», – заметил Песков.
16 декабря ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций, направленный на флот и компании из России, Китая и Северной Кореи. Ограничения затронули 54 физических и 30 юридических лиц, а также 52 танкера из других стран. Им ограничат доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками. Мера коснется танкеров, которые не входят в Евросоюз.
Отдельным пунктом вынесен запрет на признание и исполнение в ЕС решений российских судов по искам, которые связаны с компаниями Евросоюза в России. В частности, запрещается исполнение решений на основании ст. 248 Арбитражного процессуального кодекса РФ.