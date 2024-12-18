Песков: российские власти делают все для минимизации последствий санкций

16 декабря ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций, направленный на флот и компании из России, Китая и Северной Кореи. Ограничения затронули 54 физических и 30 юридических лиц, а также 52 танкера из других стран. Им ограничат доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками. Мера коснется танкеров, которые не входят в Евросоюз.