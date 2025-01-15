«Хамас» передал согласие на прекращение огня в Газе
Делегация во главе с Халилом аль-Хайей передала одобрение «Хамасом» предлагаемой сделки по прекращению огня в Газе и освобождении заложников, передает Al Jazeera.
15 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что стороны израильско-палестинского конфликта как никогда близки к достижению соглашения о прекращении огня, также передавал Al Jazeera. Согласно достигаемому соглашению, в первую очередь будет остановлен огонь, далее будут освобождены военнопленные, гуманитарная помощь в Газе будет расти. По заявлению Блинкена, все это должно произойти в течение ближайших шести недель.
Но несмотря на передачу одобрения сделки, пресс-секретарь спасательного агентства Махмуд Басал заявил, что палестинцам лучше не приближаться к районам, где находятся израильские военные, пока не будут уточнены и реализованы детали прекращения огня.
Сражения в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на территорию Израиля. 14 января МИД Катара, выступающий посредником, сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня и освобождении заложников находятся на финальной стадии.