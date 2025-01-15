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«Хамас» передал согласие на прекращение огня в Газе

Ведомости

Делегация во главе с Халилом аль-Хайей передала одобрение «Хамасом» предлагаемой сделки по прекращению огня в Газе и освобождении заложников, передает Al Jazeera.

15 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что стороны израильско-палестинского конфликта как никогда близки к достижению соглашения о прекращении огня, также передавал Al Jazeera. Согласно достигаемому соглашению, в первую очередь будет остановлен огонь, далее будут освобождены военнопленные, гуманитарная помощь в Газе будет расти. По заявлению Блинкена, все это должно произойти в течение ближайших шести недель.

Но несмотря на передачу одобрения сделки, пресс-секретарь спасательного агентства Махмуд Басал заявил, что палестинцам лучше не приближаться к районам, где находятся израильские военные, пока не будут уточнены и реализованы детали прекращения огня.

Сражения в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на территорию Израиля. 14 января МИД Катара, выступающий посредником, сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня и освобождении заложников находятся на финальной стадии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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