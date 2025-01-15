«Хамас» передал согласие на прекращение огня в Газе

15 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что стороны израильско-палестинского конфликта как никогда близки к достижению соглашения о прекращении огня, также передавал Al Jazeera. Согласно достигаемому соглашению, в первую очередь будет остановлен огонь, далее будут освобождены военнопленные, гуманитарная помощь в Газе будет расти. По заявлению Блинкена, все это должно произойти в течение ближайших шести недель.