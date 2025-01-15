Telegraph: Британия может направить танки на Украину после прекращения огня

Бывшие министры обороны Британии написали письмо правительству с призывом присоединиться к послевоенным миротворческим силам на Украине. По информации издания, Британские наблюдательные подразделения могут быть размещены в некоторых секторах буферной зоны при ее организации в случае установления границ между Россией и Украиной в мирном сценарии. В таком случае силы быстрого реагирования будут установлены в тылах для подавления огня в случае попытки атак через линию прекращения огня.