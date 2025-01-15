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Telegraph: Британия может направить танки на Украину после прекращения огня

Ведомости

В случае установления буферной зоны между Россией и Украиной британские войска привлекут тяжелую боевую технику, в частности, танки, для отражения возможных повторных атак, сообщает Telegraph.

Бывшие министры обороны Британии написали письмо правительству с призывом присоединиться к послевоенным миротворческим силам на Украине. По информации издания, Британские наблюдательные подразделения могут быть размещены в некоторых секторах буферной зоны при ее организации в случае установления границ между Россией и Украиной в мирном сценарии. В таком случае силы быстрого реагирования будут установлены в тылах для подавления огня в случае попытки атак через линию прекращения огня. 

Согласно мнению экспертов издания, Британская авиации может иметь ключевую роль, поскольку, вероятно, эти силы будут использоваться для патрулирования буферной зоны. Боевые танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, реактивные ракетные системы M270 и тысячи солдат должны быть направлены на Украину для создания сил, способных сдержать возможную повторную атаку. Но даже силы Британии такого размера не смогут контролировать всю буферную зону, поэтому будут привлечены войска других европейских стран. 

Президент Франции Эммануэль Макрон является основным инициатором создания миротворческих сил Европы для отправки их на Украину. В случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, если на это будут согласны обе страны, Германия также заявляла, что может отправить военные силы на Украину. 

24 декабря издание Foreign Policy сообщило, что правительства Франции и Великобритании возобновили дискуссию о вводе европейских войск на территорию Украины. Туда якобы планируют отправить более 100 000 европейских военных «миротворцев» в 2025 г. для того, чтобы сподвигнуть Россию к мирным переговорам. Отмечается, что это станет возможно только при стабилизации линии фронта.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга назвала вбросом информацию о вводе миротворческих войск на Украину. По ее словам, такие сообщения распространяется с целью обострить обстановку, а также она отметила, что подобное вмешательство должно быть согласовано со всеми сторонами конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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