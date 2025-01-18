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Захарова назвала ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве

Москва рассматривает его в качестве пиар-акции, добавила она
Ведомости

Соглашение между Украиной и Великобританией о 100-летнем партнерстве для России является ничтожным, Москва предупреждает, что для Киева и Лондона нет места для сотрудничества в Азовском море, пункт о котором есть в документе. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с подписанием соглашения.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Захарова напомнила, что стороны помимо прочего договорились об «установлении партнерства в области морской безопасности, в том числе с целью укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей». 

За этим просматривается стремление Лондона закрепиться в указанных акваториях, особенно в Азово-Черноморском бассейне, считают в российском МИДе. Там предупредили украинские и британские власти, что этим странам «нет места для сотрудничества в Азовском море». После присоединения к РФ четырех украинских регионов Азовское море стало внутренним морем России, поэтому притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела страны и будут пресекаться, подчеркнула Захарова.

«Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией», – говорится в ответе.

Она добавила, что срок 100 лет является символическим и в случае отставки Зеленского или Стармера «едва ли кто-нибудь вспомнит об этом соглашении».

Из декларации о 100-летнем партнерстве между двумя странами следует, что Великобритания изучит вопрос размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине. Посольство России в Лондоне заявило, что посещение Стармером Украины и сопутствующие этому заявления грозят новыми витками эскалации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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