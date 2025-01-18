Захарова назвала ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве

Захарова назвала ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерствеМосква рассматривает его в качестве пиар-акции, добавила она
Соглашение между Украиной и Великобританией о 100-летнем партнерстве для России является ничтожным, Москва предупреждает, что для Киева и Лондона нет места для сотрудничества в Азовском море, пункт о котором есть в документе. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с подписанием соглашения.
16 января президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Захарова напомнила, что стороны помимо прочего договорились об «установлении партнерства в области морской безопасности, в том числе с целью укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей».
За этим просматривается стремление Лондона закрепиться в указанных акваториях, особенно в Азово-Черноморском бассейне, считают в российском МИДе. Там предупредили украинские и британские власти, что этим странам «нет места для сотрудничества в Азовском море». После присоединения к РФ четырех украинских регионов Азовское море стало внутренним морем России, поэтому притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела страны и будут пресекаться, подчеркнула Захарова.
«Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией», – говорится в ответе.
Она добавила, что срок 100 лет является символическим и в случае отставки Зеленского или Стармера «едва ли кто-нибудь вспомнит об этом соглашении».
Из декларации о 100-летнем партнерстве между двумя странами следует, что Великобритания изучит вопрос размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине. Посольство России в Лондоне заявило, что посещение Стармером Украины и сопутствующие этому заявления грозят новыми витками эскалации.