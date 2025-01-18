Захарова назвала ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве

Соглашение между Украиной и Великобританией о 100-летнем партнерстве для России является ничтожным, Москва предупреждает, что для Киева и Лондона нет места для сотрудничества в Азовском море, пункт о котором есть в документе. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с подписанием соглашения.