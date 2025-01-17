Посольство России в Лондоне: заявления Британии грозят новыми витками эскалации
Посольство России в Лондоне заявило, что посещение премьер-министром Киром Стармером Украины и сопутствующие этому заявления грозят новыми витками эскалации. Сообщение диппредставительства опубликовано в Telegram-канале.
Сообщается, что на данный момент идут дискуссии о размещении на Украине контингента из Британии «в составе некоего общезападного оккупационного корпуса с непонятными целями и задачами». Посольство России в Лондоне называет политику Соединенного Королевства неоколониальной и считает, что правительство этой страны не отходит от курса западных союзников.
Кроме того, диппредставительство России в Великобритании заявило, что считает помощь в разработке дальнобойного оружия, создании военной инфраструктуры, включая базы, хранилища военной техники и вооружений, а также «резервов на случай войны» прямой угрозой России с территории Украины.
16 января президент Украины Владимир Зеленский и Стармер в Киеве подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Документ призван наладить прочные связи между двумя странами во множестве сфер: военном сотрудничестве, безопасности, обороне, космосе, торговле, в области науки и технологий, сельском хозяйстве, образовании, культуре и т. д.
Из декларации о 100-летнем партнерстве между двумя странами следует, что Великобритания изучит вопрос размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине. В декларации указано, что Великобритания и Украина будут определять общие военные потребности, сотрудничать в расширении производственных возможностей и технологий. Также стороны намерены рассмотреть варианты развертывания и поддержки оборонной инфраструктуры на территории Украины, включая создание военных баз, складов материально-технического обеспечения, резервных хранилищ военной техники и запасов вооружений.
В Кремле потенциальное размещение военных баз Великобритании на Украине оценивается как продвижение НАТО к границам России. Об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.