Посольство России в Лондоне: заявления Британии грозят новыми витками эскалации

Из декларации о 100-летнем партнерстве между двумя странами следует, что Великобритания изучит вопрос размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине. В декларации указано, что Великобритания и Украина будут определять общие военные потребности, сотрудничать в расширении производственных возможностей и технологий. Также стороны намерены рассмотреть варианты развертывания и поддержки оборонной инфраструктуры на территории Украины, включая создание военных баз, складов материально-технического обеспечения, резервных хранилищ военной техники и запасов вооружений.