Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Посольство России в Лондоне: заявления Британии грозят новыми витками эскалации

Ведомости

Посольство России в Лондоне заявило, что посещение премьер-министром Киром Стармером Украины и сопутствующие этому заявления грозят новыми витками эскалации. Сообщение диппредставительства опубликовано в Telegram-канале.

Сообщается, что на данный момент идут дискуссии о размещении на Украине контингента из Британии «в составе некоего общезападного оккупационного корпуса с непонятными целями и задачами». Посольство России в Лондоне называет политику Соединенного Королевства неоколониальной и считает, что правительство этой страны не отходит от курса западных союзников.

Кроме того, диппредставительство России в Великобритании заявило, что считает помощь в разработке дальнобойного оружия, создании военной инфраструктуры, включая базы, хранилища военной техники и вооружений, а также «резервов на случай войны» прямой угрозой России с территории Украины.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и Стармер в Киеве подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Документ призван наладить прочные связи между двумя странами во множестве сфер: военном сотрудничестве, безопасности, обороне, космосе, торговле, в области науки и технологий, сельском хозяйстве, образовании, культуре и т. д.

Из декларации о 100-летнем партнерстве между двумя странами следует, что Великобритания изучит вопрос размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине. В декларации указано, что Великобритания и Украина будут определять общие военные потребности, сотрудничать в расширении производственных возможностей и технологий. Также стороны намерены рассмотреть варианты развертывания и поддержки оборонной инфраструктуры на территории Украины, включая создание военных баз, складов материально-технического обеспечения, резервных хранилищ военной техники и запасов вооружений.

В Кремле потенциальное размещение военных баз Великобритании на Украине оценивается как продвижение НАТО к границам России. Об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных