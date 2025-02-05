Талибы обвинили Трампа в нарушении международного права после инициативы по Газе
Афганская группировка «Талибан»
«[Талибы] считают недавние заявления президента США о переселении палестинцев [Газы] в другие страны вопиющим нарушением международного права. Газа является неотъемлемой частью палестинских территорий», – говорится в сообщении МИД, опубликованном в X.
По версии афганских талибов, риторика Трампа может привести к дестабилизации обстановки в Ближневосточном регионе. МИД Афганистана призвал международное сообщество выступить против предложения президента США.
4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США стоит взять на себя долгосрочное управление сектором Газа, впоследствии превратив анклав в «Ривьеру Ближнего Востока».
Республиканец, в частности, предложил переселить палестинских беженцев за счет средств стран региона. Разместить палестинцев он предложил в Иордании и Египте, уточнив при этом, что США не будут участвовать в финансировании переселения. Он заявил, что после 15 месяцев боевых действий Газа является местом под снос и опасна для проживания.