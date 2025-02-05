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Талибы обвинили Трампа в нарушении международного права после инициативы по Газе

Ведомости

Афганская группировка «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) обвинила президента США Дональда Трампа в нарушении международного права в связи с предложением занять сектор Газа американским силам. Это следует из сообщения МИД страны.

«[Талибы] считают недавние заявления президента США о переселении палестинцев [Газы] в другие страны вопиющим нарушением международного права. Газа является неотъемлемой частью палестинских территорий», – говорится в сообщении МИД, опубликованном в X.

По версии афганских талибов, риторика Трампа может привести к дестабилизации обстановки в Ближневосточном регионе. МИД Афганистана призвал международное сообщество выступить против предложения президента США.

4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США стоит взять на себя долгосрочное управление сектором Газа, впоследствии превратив анклав в «Ривьеру Ближнего Востока».

Республиканец, в частности, предложил переселить палестинских беженцев за счет средств стран региона. Разместить палестинцев он предложил в Иордании и Египте, уточнив при этом, что США не будут участвовать в финансировании переселения. Он заявил, что после 15 месяцев боевых действий Газа является местом под снос и опасна для проживания. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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