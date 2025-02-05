Талибы обвинили Трампа в нарушении международного права после инициативы по Газе

Республиканец, в частности, предложил переселить палестинских беженцев за счет средств стран региона. Разместить палестинцев он предложил в Иордании и Египте, уточнив при этом, что США не будут участвовать в финансировании переселения. Он заявил, что после 15 месяцев боевых действий Газа является местом под снос и опасна для проживания.