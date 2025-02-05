Как в мире отреагировали на планы Трампа по взятию сектора Газа под контроль США

На совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп заявил о планах США взять на себя долгосрочное управление сектором Газа. Американский политик также не исключил отправку войск в анклав и предложил переселить палестинцев с этой территории в арабские страны. По словам Трампа, в будущем США могли бы превратить Газу в «Ривьеру Ближнего Востока». Нетаньяху также отметил, что анклав больше не должен быть угрозой для Израиля, поэтому предложение американского президента, которое может «изменить ход истории», стоит рассмотреть.