Как в мире отреагировали на планы Трампа по взятию сектора Газа под контроль США

Как в мире отреагировали на планы Трампа по взятию сектора Газа под контроль СШАЗаявления американского политика вызвали неоднозначную реакцию даже среди республиканцев
На совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп заявил о планах США взять на себя долгосрочное управление сектором Газа. Американский политик также не исключил отправку войск в анклав и предложил переселить палестинцев с этой территории в арабские страны. По словам Трампа, в будущем США могли бы превратить Газу в «Ривьеру Ближнего Востока». Нетаньяху также отметил, что анклав больше не должен быть угрозой для Израиля, поэтому предложение американского президента, которое может «изменить ход истории», стоит рассмотреть.
О том как в мире отреагировали на заявления политиков, – в материале «Ведомостей».
Представитель радикальной палестинской группировки «Хамас» Иззат ар-Ришк в своем Telegram-канале назвал планы Трампа по контролю над Газой отражением его «глубокого невежества» в отношении Палестины и региона в целом.
«Газа – это не общая территория, которую может контролировать какая-либо сторона, а часть нашей оккупированной палестинской земли, и любое решение должно основываться на прекращении оккупации и достижении прав палестинского народа», – написал представитель «Хамаса».
Он также подчеркнул, что предложение американского президента в очередной раз подтверждает предвзятость США в отношении израильской агрессии против палестинцев.
Саудовская Аравия не станет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без создания независимого палестинского государства, сообщил МИД королевства в соцсети X на фоне заявлений Трампа. В МИДе также добавили, что позиция Саудовской Аравии является твердой и непоколебимой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что конфликт на Ближнем Востоке может быть решен только на двухгосударственной основе.
«Это тот тезис, который поддерживают большинство стран, имеющих отношение к этой проблеме. Мы также его поддерживаем и считаем, что это единственно возможный вариант», – сказал представитель Кремля.
Что касается темы возможного переселения палестинцев из Газы, то Иордания и Египет уже заявили о неприятии такой идеи Трампа, напомнил пресс-секретарь.
«Вот пока мы таким образом и смотрим на происходящее на Ближнем Востоке», – добавил Песков.
Планы Трампа взять под контроль сектор Газа вызвали замешательство среди некоторых его ключевых союзников в республиканской партии в сенате, пишет Politico.
«Посмотрим, что скажут по этому поводу наши арабские друзья. Я думаю, что большинство жителей Южной Каролины, вероятно, не были бы в восторге от отправки американцев для захвата сектора Газа. Я думаю, что это может быть проблематично», – сказал сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.
Трамп, возможно, использует такие громкие заявления в качестве тактики ведения переговоров, предположил сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Джон Хувен.
«Я не уверен, что считаю лучшим использованием ресурсов США тратить кучу денег в Газе, я бы предпочел, чтобы они были потрачены в первую очередь в Соединенных Штатах», – сказал сенатор от штата Миссури Джош Хоули. На вопрос, считает ли он отправку американских войск в Газу правильным решением, республиканец ответил отрицательно.
Некоторые другие сенаторы не стали оценивать предложение Трампа, пишет издание, поскольку узнали о нем в режиме реального времени и заявили о необходимости детального изучения вопроса.
Издание отмечает, что «провокационные» предложения президента США о контроле над анклавом и переселением палестинцев затмили обсуждение «хрупкого» соглашение о прекращении огня в Газе, которое, как предполагали многие наблюдатели, будет в центре внимания во время встречи Трампа и Нетаньяху. Американский лидер, похоже, принял курс, который предпочитает израильский премьер-министр – завершение работы по уничтожению «Хамаса», пишет Politico.
Международная ежедневная газета на арабском языке отмечает, что «шокирующее» предложение Трампа выселить население сектора Газа стало бы нарушением международного права и, вероятно, встретило бы яростное сопротивление не только в регионе, но и со стороны западных союзников Вашингтона. Некоторые правозащитники сравнивают эту идею с этнической чисткой, пишет «Аш-Шарк Аль-Аусат».
Предложение Трампа, вероятно, вызвало яростную реакцию многих палестинцев, а также их арабских союзников в регионе, поскольку оно предполагает переселение 2,2 млн жителей Газы, сообщает американская газета. Этот шаг может быть равносилен этнической чистке территории, отмечает The Washington Post. Издание также обращает внимание, что Трамп и Нетаньяху не сходятся во взглядах по аспектам конфликта с «Хамасом». В частности, американский президент выступает за быстрое и окончательное прекращение войны. Но Нетаньяху столкнется с внутренним сопротивлением со стороны своих правых партнеров по коалиции, если он не возобновит боевые действия в Газе после освобождения заложников в рамках первой фазы соглашения о прекращении огня.
Американский новостной веб-сайт также сообщает, что идеи Трампа, скорее всего, столкнутся с ожесточенным сопротивлением со стороны палестинцев, и они удивили даже Нетаньяху, который не поддержал предложение напрямую. Axios пишет, что лидеры Иордании и Египта решительно выступают против идеи американского лидера о переселении палестинцев из Газы в их страны.