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Саудовская Аравия отказалась от дипотношений с Израилем без создания Палестины

Ведомости

Саудовская Аравия не станет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без создания независимого палестинского государства. Об этом сообщил МИД королевства в соцсети X на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.

«Саудовская Аравия не остановится на пути к созданию государства независимой Палестины со столицей в Иерусалиме. Без этого королевство не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем», – сказано в сообщении.

В МИДе также добавили, что позиция Саудовской Аравии является «твердой и непоколебимой».

Радикальная палестинская группировка «Хамас» также отреагировала на предложение Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа в арабские страны. Представитель «Хамаса» Иззат ар-Ришк в своем Telegram-канале отверг это заявление американского президента и подчеркнул, что его предложение в очередной раз подтверждает предвзятость США в отношении израильской «оккупации и агрессии» против палестинцев.

4 февраля Трамп заявил, что Газа является местом под снос и опасна для проживания. В связи с этим он предложил переселить палестинских беженцев за счет средств стран региона и разместить их в Иордании и Египте, уточнив при этом, что Вашингтон не будет принимать участие в финансировании переселения.

В ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп допустил, что США могут взять на себя долгосрочное управление сектором Газа, впоследствии превратив анклав в «Ривьеру Ближнего Востока». По его словам, важнее всего, что люди, пребывающие сейчас там в условиях полного разрушения, смогут жить в мире и в гораздо лучших условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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