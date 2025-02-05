Саудовская Аравия отказалась от дипотношений с Израилем без создания Палестины

4 февраля Трамп заявил, что Газа является местом под снос и опасна для проживания. В связи с этим он предложил переселить палестинских беженцев за счет средств стран региона и разместить их в Иордании и Египте, уточнив при этом, что Вашингтон не будет принимать участие в финансировании переселения.