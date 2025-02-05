Саудовская Аравия отказалась от дипотношений с Израилем без создания Палестины
Саудовская Аравия не станет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без создания независимого палестинского государства. Об этом сообщил МИД королевства в соцсети X на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.
«Саудовская Аравия не остановится на пути к созданию государства независимой Палестины со столицей в Иерусалиме. Без этого королевство не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем», – сказано в сообщении.
В МИДе также добавили, что позиция Саудовской Аравии является «твердой и непоколебимой».
Радикальная палестинская группировка «Хамас» также отреагировала на предложение Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа в арабские страны. Представитель «Хамаса» Иззат ар-Ришк в своем Telegram-канале отверг это заявление американского президента и подчеркнул, что его предложение в очередной раз подтверждает предвзятость США в отношении израильской «оккупации и агрессии» против палестинцев.
4 февраля Трамп заявил, что Газа является местом под снос и опасна для проживания. В связи с этим он предложил переселить палестинских беженцев за счет средств стран региона и разместить их в Иордании и Египте, уточнив при этом, что Вашингтон не будет принимать участие в финансировании переселения.
В ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп допустил, что США могут взять на себя долгосрочное управление сектором Газа, впоследствии превратив анклав в «Ривьеру Ближнего Востока». По его словам, важнее всего, что люди, пребывающие сейчас там в условиях полного разрушения, смогут жить в мире и в гораздо лучших условиях.