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Во Франции увеличилось число недовольных президентом и премьером

Ведомости

Две трети жителей Франции не одобряют политику, проводимую президентом страны Эммануэлем Макроном и французским премьер-министром Франсуа Байру. Об этом сообщила газета La Tribune de Dimanche со ссылкой на опрос компаний Ipsos и CESI École d'Ingénieurs.

Согласно опросу 1000 совершеннолетних французов, деятельность Макрона не одобряют 70%, что на 1 п.п. больше, чем месяцем ранее. Число симпатизирующих президенту Франции сократилось на 1 п.п., до 26%. Остальные опрошенные не смогли дать определенный ответ. Кроме того, 67% респондентов оказались недовольны деятельностью Байру, что на 3 п.п. больше по сравнению с прошлым месяцем. Положительно оценили его работу на 1 п.п. меньше респондентов, то есть 24% участников опроса.

Отмечается, что опрос проводился после вынесения судебного вердикта лидеру крайне правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен. Приговор почти не повлиял на рейтинг Ле Пен. Поддержку ей выразили на 2 п.п. больше опрошенных, то есть 33% французов. Против главы RN выступили 50% респондентов, что на 1 п.п. больше, чем месяцем ранее. За президента RN и депутата европарламента Жордана Барделла выразили готовность проголосовать 34% опрошенных, против его кандидатуры выступили 48%.

31 марта суд Парижа признал Ле Пен виновной в нецелевом расходовании средств Европарламента. Ее лишили права избираться в органы власти в течение пяти лет и приговорили к четырем годам лишения свободы. Первые два года политик должна будет носить электронный браслет, а оставшийся срок проведет под условным заключением. Кроме того, Ле Пен обязали заплатить штраф в размере 100 000 евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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