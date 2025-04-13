Во Франции увеличилось число недовольных президентом и премьером

Согласно опросу 1000 совершеннолетних французов, деятельность Макрона не одобряют 70%, что на 1 п.п. больше, чем месяцем ранее. Число симпатизирующих президенту Франции сократилось на 1 п.п., до 26%. Остальные опрошенные не смогли дать определенный ответ. Кроме того, 67% респондентов оказались недовольны деятельностью Байру, что на 3 п.п. больше по сравнению с прошлым месяцем. Положительно оценили его работу на 1 п.п. меньше респондентов, то есть 24% участников опроса.