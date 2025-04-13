Во Франции увеличилось число недовольных президентом и премьером
Две трети жителей Франции не одобряют политику, проводимую президентом страны Эммануэлем Макроном и французским премьер-министром Франсуа Байру. Об этом сообщила газета La Tribune de Dimanche со ссылкой на опрос компаний Ipsos и CESI École d'Ingénieurs.
Согласно опросу 1000 совершеннолетних французов, деятельность Макрона не одобряют 70%, что на 1 п.п. больше, чем месяцем ранее. Число симпатизирующих президенту Франции сократилось на 1 п.п., до 26%. Остальные опрошенные не смогли дать определенный ответ. Кроме того, 67% респондентов оказались недовольны деятельностью Байру, что на 3 п.п. больше по сравнению с прошлым месяцем. Положительно оценили его работу на 1 п.п. меньше респондентов, то есть 24% участников опроса.
Отмечается, что опрос проводился после вынесения судебного вердикта лидеру крайне правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен. Приговор почти не повлиял на рейтинг Ле Пен. Поддержку ей выразили на 2 п.п. больше опрошенных, то есть 33% французов. Против главы RN выступили 50% респондентов, что на 1 п.п. больше, чем месяцем ранее. За президента RN и депутата европарламента Жордана Барделла выразили готовность проголосовать 34% опрошенных, против его кандидатуры выступили 48%.
31 марта суд Парижа признал Ле Пен виновной в нецелевом расходовании средств Европарламента. Ее лишили права избираться в органы власти в течение пяти лет и приговорили к четырем годам лишения свободы. Первые два года политик должна будет носить электронный браслет, а оставшийся срок проведет под условным заключением. Кроме того, Ле Пен обязали заплатить штраф в размере 100 000 евро.