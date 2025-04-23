МИД Украины вызвал посла Китая

В начале апреля в МИД Украины также был вызван временный поверенный в делах КНР на Украине в связи с информацией о якобы участии граждан Китая в боевых действиях. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что власти Китая не направляли своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине.