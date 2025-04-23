МИД Украины вызвал посла Китая
Посол Китая на Украине Ма Шенкунь вызван в МИД страны для предоставления «доказательств участия китайских граждан» в боевых действия на стороне России. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.
На встрече замминистра иностранных дел Евгений Перебийнис заявил о наличии «фактов участия китайских граждан в боевых действиях против Украины, а также привлечения китайских компаний к производству в России продукции военного назначения».
Согласно сообщению, представленные украинской стороной данные «вызывают серьезную обеспокоенность и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и КНР».
В начале апреля в МИД Украины также был вызван временный поверенный в делах КНР на Украине в связи с информацией о якобы участии граждан Китая в боевых действиях. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что власти Китая не направляли своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине.
При этом Линь уточнил, что правительство Китая всегда требовало от своих граждан «держаться подальше» от зоны вооруженного конфликта и «избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме».
24 марта в МИД КНР опровергли сообщения о том, что представители Китая обсуждают участие в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта. Во внешнеполитическом ведомстве отметили намерение Китая продолжить работу с международным сообществом над продвижением мирных переговоров.