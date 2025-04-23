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МИД Украины вызвал посла Китая

Ведомости

Посол Китая на Украине Ма Шенкунь вызван в МИД страны для предоставления «доказательств участия китайских граждан» в боевых действия на стороне России. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

На встрече замминистра иностранных дел Евгений Перебийнис заявил о наличии «фактов участия китайских граждан в боевых действиях против Украины, а также привлечения китайских компаний к производству в России продукции военного назначения».

Согласно сообщению, представленные украинской стороной данные «вызывают серьезную обеспокоенность и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и КНР».

В начале апреля в МИД Украины также был вызван временный поверенный в делах КНР на Украине в связи с информацией о якобы участии граждан Китая в боевых действиях. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что власти Китая не направляли своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. 

При этом Линь уточнил, что правительство Китая всегда требовало от своих граждан «держаться подальше» от зоны вооруженного конфликта и «избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме».

24 марта в МИД КНР опровергли сообщения о том, что представители Китая обсуждают участие в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта. Во внешнеполитическом ведомстве отметили намерение Китая продолжить работу с международным сообществом над продвижением мирных переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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