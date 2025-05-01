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Вэнс: США хотят добиться переговоров между Киевом и Москвой за 100 дней

Вице-президент Штатов указал на пропасть между требованиями России и Украины
Ведомости

В ближайшие 100 дней США сосредоточатся на том, чтобы добиться начала прямых переговоров между Украиной и Россией, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что первым шагом к разрешению конфликта являются мирные предложения от обеих сторон.

«И это уже произошло. Украинцы сказали: “Вот чего мы хотим”. Русские сказали: “Вот чего мы хотим”, и теперь задача дипломатии – попытаться сблизить позиции обеих сторон, – сказал Вэнс. – Потому что между требованиями России и Украины – огромная пропасть».

Вэнс отметил, что, хотя европейские союзники публично критикуют политику президента, они признают, что именно он смог добиться от сторон выдвижения мирных предложений, поскольку до этого они вообще не вели диалог.

«Так что теперь у нас есть этот первый шаг, – заявил Вэнс. – Предложения по миру выдвинуты, и в течение следующих 100 дней мы будем прилагать все усилия, чтобы попытаться посадить стороны за стол переговоров».

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти готовы к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий.

При этом, по словам пресс-секретаря, Киев не дает понять, согласен ли на диалог. Песков напомнил, что Украина выдвигает собственные предварительные условия для начала диалога, включая длительное прекращение огня.

Президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня Победы. Как пояснял глава МИД России Сергей Лавров, этот шаг – начало прямых переговоров без предварительных условий. В Кремле также отмечали, что хотя сложности с легитимностью украинских властей сохраняются, интересы мирного урегулирования «превыше всего».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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