Владелец сети Azimut Hotels Клячин продал офис «Домино» в центре Москвы

Миллиардер Александр Клячин нашел покупателя на бизнес-центр «Домино» (около 6500 кв. м), расположенный на ул. Пятницкой у ст. м. «Добрынинская». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. Из выписки Росреестра следует, что сделка была закрыта 19 марта этого года, а покупателем этого актива стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Церера» под управлением компании «ААА управление капиталом». Последняя управляет активами Газпромбанка. Представитель последнего на запрос не ответил. В принадлежащей Клячину компании KR Properties от комментариев отказались.