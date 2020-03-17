Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Красноярске и Пензе
В Красноярске зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального минздрава, пишет «Интерфакс». Заболевший – мужчина, который недавно вернулся из Австрии. 16 марта его госпитализировали с подозрением на вирус.
Состояние заболевшего удовлетворительное, он в полной изоляции и не представляет опасности для местных жителей, говорится в сообщении ведомства. Контактировавшие с ним находятся под наблюдением врачей. В регионе введен режим «усиленной готовности».
Кроме того, первый случай заболевания зафиксирован у жительницы Пензы, рассказала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на пресс-конференции отметил, что женщина не выезжала за рубеж. Диагноз был поставлен при изучении партии анализов пациентов с внебольничной пневмонией.
16 марта число заразившихся коронавирусом в России выросло за день на 30 человек – до 93. Это последние данные Минздрава. Статистику на 17 марта на момент публикации материала ведомство не опубликовало. С учетом двух новых случаев заболевания число заболевших в России достигло 95.