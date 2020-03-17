Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Красноярске и Пензе

16 марта число заразившихся коронавирусом в России выросло за день на 30 человек – до 93. Это последние данные Минздрава. Статистику на 17 марта на момент публикации материала ведомство не опубликовало. С учетом двух новых случаев заболевания число заболевших в России достигло 95.