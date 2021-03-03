СМИ сообщили о восьми пострадавших при нападении с ножом в Швеции
Восемь человек получили ножевые ранения, в том числе серьезные, в результате нападения неизвестного в городе Ветланд, расположенного на юге Швеции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной полиции.
«Нападение в Ветланде классифицируется как предполагаемое террористическое преступление», — отмечается в сообщении.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов применили против преступника, возраст которого оценивается примерно в 20 лет, огнестрельное оружие, уточнили там.