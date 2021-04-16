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В России возбудили более 80 дел из-за заражения коронавирусом по неосторожности

Ведомости

В России возбуждено более 80 уголовных дел, связанных с заражением людей коронавирусом по неосторожности, сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

«Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже по уголовной ответственности, 82 уголовных дела возбуждено», — цитирует ТАСС Горового.

Согласно ст. 236. УК РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, наказывается штрафом в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы за период от 1 года до 18 месяцев. Также может грозить ограничение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

При этом нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается штрафом в размере от 1 до 2 млн руб., либо ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительными работами на срок от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если такие нарушения повлекли смерть двух или более лиц, законом предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок от 4 до 5 лет либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных