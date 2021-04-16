В России возбудили более 80 дел из-за заражения коронавирусом по неосторожности

При этом нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается штрафом в размере от 1 до 2 млн руб., либо ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительными работами на срок от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если такие нарушения повлекли смерть двух или более лиц, законом предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок от 4 до 5 лет либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.