В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике. Толчки ощущали жители Каспийска. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
«От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в акватории Каспийского моря в 19:08 произошло сейсмособытие магнитудой 4,9, класс 10. Толчки ощущались жителями Каспийска», — говорится в сообщении.
В оперативном прогнозе ведомства на 21 января говорилось, что существует вероятность возникновения происшествий в горных и предгорных районах из-за переувлажнения почвы: обвально-осыпных процессов, схода оползней, лавин, селей и просадки грунта.