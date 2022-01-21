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В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла

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В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике. Толчки ощущали жители Каспийска. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала. 

«От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в акватории Каспийского моря в 19:08 произошло сейсмособытие магнитудой 4,9, класс 10. Толчки ощущались жителями Каспийска», — говорится в сообщении.

В оперативном прогнозе ведомства на 21 января говорилось, что существует вероятность возникновения происшествий в горных и предгорных районах из-за переувлажнения почвы: обвально-осыпных процессов, схода оползней, лавин, селей и просадки грунта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных