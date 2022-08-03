Власти Истры назвали причину пожара на складе Ozon
Пожар на складе Ozon в Подмосковье начался из-за несоблюдения техники безопасности, написала глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.
«Пожар начался, по первым предварительным данным, по причине несоблюдения техники безопасности», — написала Витушева, отметив, что на данный момент площадь возгорания составляет 25 000 кв. м. По ее словам, пожару присвоен третий ранг сложности.
Она отметила, что на месте работают семь пожарных расчетов, 22 человека, семь единиц техники, три бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимация, аварийная бригада Россети.
На сайте подмосковного управления МЧС отмечается, что информация о возгорании поступила в 12:33, тушением занимаются три единицы техники и 11 человек. По предварительным данным ГУ МЧС, всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, еще девятерым оказывается амбулаторная помощь.
Площадь возгорания изначально составляла около 20 000 кв. м, из здания эвакуировались 1000 человек, уточняет ТАСС. По информации «РИА Новости», позже площадь пожара увеличилась до 35 000 «квадратов», экстренные службы рассматривают две основные версии произошедшего: поджог и неисправную проводку.
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