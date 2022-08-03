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Общество

Власти Истры назвали причину пожара на складе Ozon

Ведомости

Пожар на складе Ozon в Подмосковье начался из-за несоблюдения техники безопасности, написала глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.

«Пожар начался, по первым предварительным данным, по причине несоблюдения техники безопасности», — написала Витушева, отметив, что на данный момент площадь возгорания составляет 25 000 кв. м. По ее словам, пожару присвоен третий ранг сложности.

Она отметила, что на месте работают семь пожарных расчетов, 22 человека, семь единиц техники, три бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимация, аварийная бригада Россети.

На сайте подмосковного управления МЧС отмечается, что информация о возгорании поступила в 12:33, тушением занимаются три единицы техники и 11 человек. По предварительным данным ГУ МЧС, всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, еще девятерым оказывается амбулаторная помощь.

Площадь возгорания изначально составляла около 20 000 кв. м, из здания эвакуировались 1000 человек, уточняет ТАСС. По информации «РИА Новости», позже площадь пожара увеличилась до 35 000 «квадратов», экстренные службы рассматривают две основные версии произошедшего: поджог и неисправную проводку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных