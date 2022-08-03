Власти Истры назвали причину пожара на складе Ozon

На сайте подмосковного управления МЧС отмечается, что информация о возгорании поступила в 12:33, тушением занимаются три единицы техники и 11 человек. По предварительным данным ГУ МЧС, всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, еще девятерым оказывается амбулаторная помощь.