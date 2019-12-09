«АвтоВАЗ» возвращает себе бренд Niva

Мощность «GM – АвтоВАЗ» – 98 000 машин в год, но из-за упавшего спроса они сильно недозагружены. В прошлом году здесь было выпущено 31 332 шт. Статистику продаж этого года предприятие не раскрывает. Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,8% до 1,6 млн машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Из них же следует, что Chevrolet Niva не входит в 25 самых продаваемых автомобилей в России. Рейтинг замыкает Mazda CX-5 с продажами 19 854 автомобилей. А предшественник Chevrolet Niva – вазовская Lada 4х4, которая когда-то тоже называлась Niva, занимает 14-е место (29 244).