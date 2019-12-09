«АвтоВАЗ» возвращает себе бренд Niva
Единственный автомобиль, выпускаемый СП «Джи эм – АвтоВАЗ», – внедорожник Chevrolet Niva. Планировался запуск производства Chevrolet Niva второго поколения, однако проект так и не был реализован.
Мощность «GM – АвтоВАЗ» – 98 000 машин в год, но из-за упавшего спроса они сильно недозагружены. В прошлом году здесь было выпущено 31 332 шт. Статистику продаж этого года предприятие не раскрывает. Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,8% до 1,6 млн машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Из них же следует, что Chevrolet Niva не входит в 25 самых продаваемых автомобилей в России. Рейтинг замыкает Mazda CX-5 с продажами 19 854 автомобилей. А предшественник Chevrolet Niva – вазовская Lada 4х4, которая когда-то тоже называлась Niva, занимает 14-е место (29 244).
В рамках подписанного с GM соглашения завод «в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet», а в дальнейшем автомобиль получит имя Lada, говорится в сообщении «АвтоВАЗа». Также в перспективе компания «Джи эм – АвтоВАЗ» будет переименована. Изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. «Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva остаются неизменными в течение переходного периода», – подчеркивается в сообщении «АвтоВАЗа».
СП «GM – АвтоВАЗ» стало одним из первых в российском автопроме предприятий с участием иностранного капитала. Соглашение о строительстве предприятия компании подписали в 2001 г. В 2002 г. завод начал сборку автомобилей. Изначально у партнеров было по 41,61% в проекте. Третьим участником с долей 16,78% был ЕБРР. В 2012 г. партнеры выкупили долю банка.
В 2015 г. GM стал первым автоконцерном, покинувшим Россию. Компания закрыла завод в Санкт-Петербурге и с тех пор пытается найти на него покупателя. Продажи автомобилей под брендами Opel и Chevrolet (за исключением дорогих моделей) были прекращены. Единственным активом в России у GM осталась только доля в СП с «АвтоВАЗом».