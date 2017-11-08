Lamborghini фантазирует на тему электрического суперкара

Lamborghini

Фундаментальным свойством для суперкара будущего являются многоплановые впечатления от вождения, считает Lamborghini. Кроме самостоятельного опыта за рулем, водитель сможет еще и проехать по треку, передав управление виртуальному эксперту-автопилоту, или гоняться по трассе с виртуальным соперником, созданным по технологии дополненной реальности

10/10