Lamborghini фантазирует на тему электрического суперкара
Концепт Terzo Millennio показывает, насколько технологии будущего смогут изменить спортивный автомобиль
Итальянская Automobili Lamborghini, входящая в концерн Volkswagen, показала дизайнерский концепт электрического суперкара Terzo Millennio, разработанный в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом (MIT)
1/10
Terzo Millennium (переводится как «Третье тысячелетие») показывает первые стилистические и технологические шаги марки в направлении создания «Lamborghini Electric», сказала компания
2/10
Цель проекта для Lamborghini - найти решения для будущего спортивного автомобиля. Рассматриваются пять проблем: хранение энергии, инновационные материалы, силовая установка, визуальный дизайн и эмоциональная составляющая
3/10
Для запаса электроэнергии разработчики концепта собираются исследовать возможность применения суперконденсаторов вместо привычных сейчас для электромобилей аккумуляторных батарей
4/10
Lamborghini уже применила пять лет назад низковольтные суперконденсаторы в силовой установке V12 Aventador. Суперконденсаторы имеют много приемуществ: позволяют быстро получать пиковую мощность, лекго собирают энергию при торможении и имеют длительный жизненный цикл
5/10
В MIT экспериментируют с углеродным волокном, из которого сделан кузов Terzo Millennio, чтобы использовать его как аккумулятор для запаса энергии
6/10
Также для карбона изучают возможность объединения технологий встроенного мониторинга повреждений структуры кузова и самовосстановления, когда через микроканалы в детали подаются «заживляющие» химические вещества. Такая система позволит выявлять трещины на ранней стадии и избежать дополнительного усиления нагруженных деталей, что снизит общий вес конструкции
7/10
Концепт оснащен встроенными в колеса электромоторами (мотор-колеса). Это позволяет легко реализовать для суперкара полноприводную схему и дает большие возможности дизайнерам и специалистам по аэродинамике
8/10
Внешность концепта разработана Lamborghini Centro Styles с учетом новых радикальных технологий, создающих возможность достижения идеальной аэродинамики кузова. Концепт также несет стилистические идеи и новые черты для будущих моделей марки
9/10
Фундаментальным свойством для суперкара будущего являются многоплановые впечатления от вождения, считает Lamborghini. Кроме самостоятельного опыта за рулем, водитель сможет еще и проехать по треку, передав управление виртуальному эксперту-автопилоту, или гоняться по трассе с виртуальным соперником, созданным по технологии дополненной реальности
10/10
Самые популярные галереи