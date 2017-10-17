General Motors протестирует самоуправляемые автомобили в Нью-Йорке
Концерн General Motors (GM) первым из автопроизводителей планирует тестировать самоуправляемые автомобили в Нью-Йорке, сообщает The Wall Street Journal. GM намерен провести испытания в Манхэттене на участке площадью 13 кв. км в начале 2018 г. В тестах примут участие электромобили Chevrolet Bolt, на водительском сиденье которых будут находиться люди, чтобы собирать данные и брать управление под свой контроль в случае необходимости.
Разработкой автопилота непосредственно занимается Cruise Automation, которую GM приобрел в 2016 г. Она уже протестировала более 100 самоуправляемых Chevrolet Bolt в различных городах, отмечает издание. Но тесты в Нью-Йорке представляют особую важность, поскольку позволят проверить технологию в мегаполисе с непростыми условиями вождения и при плохой погоде. GM надеется, что это позволит усовершенствовать технологию намного быстрее. Большинство других компаний тестируют самоуправляемые автомобили в Кремниевой долине в Калифорнии.