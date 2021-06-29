РЖД объединит рестораны в своих поездах под брендом Rail Food и введет единые стандарты питания

РЖД объединит рестораны в своих поездах под брендом Rail Food и введет единые стандарты питанияНо готовить в поездах еду больше не будут
АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД, крупнейший перевозчик пассажиров в дальнем следовании) разместило на площадке «РТС-тендер» закупку на поиск организации, которая будет «сопровождать реализацию» новой концепции питания в поездах дальнего следования. Подведение итогов тендера намечено на 29 июня.
Как сообщили «Ведомостям» в ФПК, новая концепция питания будет реализовываться сторонними компаниями, которые купят франшизу от ФПК. Компания, которую выберут по результатам закупки, как раз займется проработкой этого проекта.
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