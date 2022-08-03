Потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon оценили в 10 млрд рублей
Потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в Истринском районе Московской области может превысить 10 млрд руб., сообщил «Ведомостям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
«ВСС оценивает потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в сумму свыше 10 млрд руб.», – сказал он.
Юргенс также отметил, что здание и содержимое горящих складов Ozon застраховано в страховых компаниях — членах Всероссийского союза страховщиков на сумму 17 млрд руб., в том числе само здание застраховано на 6 млрд руб., содержимое склада – на 11 млрд руб.
«Очевидно, что это один из крупнейших убытков за последнее время... компании уже приступили к оценке и работе с клиентами», – добавил он.
Информация о возгорании на складе компании Ozon под Истрой поступила в МЧС сегодня после полудня. Площадь возгорания изначально составляла около 20 000 кв. м, из здания эвакуировались 1000 человек, уточнял ТАСС. Позднее площадь пожара увеличилась до 50 000 «квадратов», сообщили в МЧС.
По данным главы городского округа Истра Татьяны Витушевой, возгорание произошло из-за несоблюдения техники безопасности.
В Ozon сообщили, что товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары, а покупатели – возврат средств за утраченные заказы, пообещали в Ozon.
По предварительным данным ГУ МЧС, всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, еще девятерым оказывается амбулаторная помощь. К тушению пожара, по данным МЧС, привлечены 96 человек и 30 единиц техники, включая два вертолета Ка-32.
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