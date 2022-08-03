Потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon оценили в 10 млрд рублей

Информация о возгорании на складе компании Ozon под Истрой поступила в МЧС сегодня после полудня. Площадь возгорания изначально составляла около 20 000 кв. м, из здания эвакуировались 1000 человек, уточнял ТАСС. Позднее площадь пожара увеличилась до 50 000 «квадратов», сообщили в МЧС.