Путин разрешил «Автодому» приобрести «Мерседес-Бенц Банк Рус»
Президент России Владимир Путин разрешил «Автодому» приобрести дочерний банк Mercedes-Benz в России «Мерседес-Бенц Банк Рус». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии с пунктом 5 указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. <...> разрешить совершение акционерным обществом "Автодом" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале "Мерседес-Бенц Банк Рус" общества с ограниченной ответственностью, принадлежащих "Мерседес-Бенц Груп АГ" (Mercedes-Benz Group AG)», – следует из документа.
В декабре 2022 г. Путин продлил до конца 2023 г. запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран, в частности, в стратегических компаниях страны.
Речь идет о сделках, которые прямо или косвенно влекут изменение прав владения, пользования или распоряжения ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских юрлиц, правами и обязанностями в соглашениях о разделе продукции, договорах о совместной деятельности или других документах, на основании которых реализуются инвестиционные проекты в России. Согласно тексту указа, срок его действия может продлеваться неограниченное количество раз.
В конце октября того же года Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В перечень вошли Райффайзенбанк, «Юникредит банк», «Дойче банк», Коммерцбанк, Ситибанк, «ОТП банк», банк «Интеза», а также банки лидеров IT- и e-commerce секторов («Яндекс», VK, Ozon).