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«Роснефть» планирует увеличить добычу углеводородов на 5% в этом году

Ведомости

В 2023 г. «Роснефть» планирует увеличить объем добычи углеводородов на 5%, сообщил глава компании Игорь Сечин в кулуарах India Energy Week. 

«[Ожидаем добычу] хорошую, с ростом. В 2022 г. тоже подросли на 3%, а в этом году будет побольше, процентов на 5», – сказал он (цит. по ТАСС). 

В начале декабря 2022 г. «Роснефть» отчиталась об увеличении объемов добычи углеводородов за девять месяцев прошлого года на 2,2% к 2021 г., до 4,97 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.). в сутки. При этом добыча жидких углеводородов осталась на уровне 2021 г. и составила 3,81 млн барр./сутки. Добыча газа за этот период выросла на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., до 1,16 млн барр. н. э. Доля газа в добыче углеводородов компании в январе – сентябре 2022 г. составила 23%, компания планировала довести этот показатель до 25% к концу года. 

По итогам 2021 г. рост добычи углеводородов составил 4,9% с учетом выбывших на конец года активов. Среднесуточная добыча достигла 4,985 млн барр./сутки.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных