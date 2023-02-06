«Роснефть» планирует увеличить добычу углеводородов на 5% в этом году

В начале декабря 2022 г. «Роснефть» отчиталась об увеличении объемов добычи углеводородов за девять месяцев прошлого года на 2,2% к 2021 г., до 4,97 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.). в сутки. При этом добыча жидких углеводородов осталась на уровне 2021 г. и составила 3,81 млн барр./сутки. Добыча газа за этот период выросла на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., до 1,16 млн барр. н. э. Доля газа в добыче углеводородов компании в январе – сентябре 2022 г. составила 23%, компания планировала довести этот показатель до 25% к концу года.